Ρωσία: Γελοιότητες οι εικασίες εμπλοκής μας στα περιστατικά με drones στη Δανία - iefimerida.gr

Η Μόσχα απέρριψε ως «γελοιότητες» τις εικασίες για ρωσική εμπλοκή σε πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.

Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η πρεσβεία χαρακτήρισε τις αναφερόμενες διαταραχές σε αεροδρόμια της Δανίας ως μια «σκηνοθετημένη πρόκληση», λέγοντας ότι αυτές χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κλιμάκωση των εντάσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επαγγελματίας παίκτης» προκαλεί «συστηματική απειλή» λέει η Δανία

Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη νύχτα στη σειρά αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Άμυνας να εκτιμά πως υπάρχει στο εξής μια «συστηματική απειλή» την οποία προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν πάνω από τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ (βόρεια), του Έσμπιεργκ (δυτικά), του Σόντερμποργκ (νότια) και της αεροπορικής βάσης του Σκρίντστρουπ προτού αποχωρήσουν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το βράδυ της Δευτέρας, 22 Σεπτεμβρίου, drones, η προέλευση των οποίων δεν έχει ταυτοποιηθεί, πέταξαν πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και το αεροδρόμιο του Όσλο στη γειτονική Νορβηγία, μπλοκάροντας την εναέρια κυκλοφορία για αρκετές ώρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συμβάντα αυτά σημειώνονται μετά τη διείσδυση ρωσικών drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία και ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, όμως οι δανικές και οι ευρωπαϊκές αρχές δεν έχουν προσώρας κάνει καμία διασύνδεση μεταξύ αυτών των συμβάντων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ