Κρεμλίνο: Η Ρωσία έτοιμη να παραλάβει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας - iefimerida.gr

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι πρόσφατες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία, με κύριο σημείο τριβής το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Η Ρωσία αυτοπροβάλλεται ως η χώρα με την τεχνική ικανότητα να διαχειριστεί το υλικό στο πλαίσιο μιας διεθνούς συμφωνίας.

Η πρόταση της Μόσχας για φιλοξενία του ιρανικού ουρανίου δεν είναι καινούργια. Τον Μάρτιο, ο Τραμπ την απέρριψε, ζητώντας πλήρη έλεγχο. Το Ιράν είχε επίσης επιφυλάξεις, προτείνοντας επεξεργασία του υλικού εντός της χώρας υπό διεθνή εποπτεία.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ασκεί έντονη κριτική στις αμερικανικές κινήσεις στον Κόλπο, κυρίως στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Η Ρωσία προειδοποιεί για αρνητικές συνέπειες στις διεθνείς αγορές ενέργειας και την παγκόσμια οικονομία.

Ο Τραμπ αναγνώρισε τη ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν στο πλαίσιο ευρύτερου γεωπολιτικού ανταγωνισμού με τη Δύση. Η πρόταση για το ιρανικό ουράνιο παραμένει στο τραπέζι, αλλά χωρίς σαφή προοπτική υλοποίησης λόγω αντικρουόμενων στρατηγικών.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η πρόταση έχει κατατεθεί από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τόσο προς τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και προς χώρες της περιοχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, η Μόσχα παραμένει πρόθυμη να δεχθεί το ιρανικό ουράνιο, χωρίς ωστόσο η πρόταση να έχει προχωρήσει σε πρακτικό επίπεδο.

Ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι τελευταίες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν κατέληξαν σε συμφωνία, απομακρύνοντας την προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης. Κεντρικό σημείο τριβής παραμένει η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την ασφάλεια της περιοχής.

Η Ρωσία, ως μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις παγκοσμίως, προβάλλει εαυτήν ως μία από τις λίγες χώρες με την τεχνική δυνατότητα να διαχειριστεί τέτοιο υλικό στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας.

Το «όχι» Τραμπ τον Μάρτιο

Ωστόσο, η πρόταση της Μόσχας δεν είναι νέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τεθεί και τον Μάρτιο σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε, ο Τραμπ φέρεται να απέρριψε την ιδέα μεταφοράς του ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία, επιμένοντας ότι προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι η πλήρης διασφάλιση και έλεγχος του πυρηνικού υλικού.

Παράλληλα, η πρόταση είχε συναντήσει επιφυλάξεις και από την ίδια την Τεχεράνη σε προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων, με το Ιράν να προτείνει εναλλακτικά την επεξεργασία του ουρανίου εντός της χώρας υπό διεθνή εποπτεία.

Κριτική της Ρωσίας για τις αμερικανικές κινήσεις αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο ασκεί κριτική στις αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, ιδίως όσον αφορά στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες για τις διεθνείς αγορές, επιτείνοντας την ήδη εύθραυστη οικονομική κατάσταση.

Το ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι

Ο Τραμπ αναγνώρισε πρόσφατα ότι η Ρωσία ενδέχεται να παρέχει περιορισμένη υποστήριξη στο Ιράν, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, που περιλαμβάνει και την αντιπαράθεση με τη Δύση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, η πρόταση για το ιρανικό ουράνιο παραμένει στο τραπέζι, αλλά χωρίς σαφή προοπτική υλοποίησης, καθώς οι βασικοί εμπλεκόμενοι διατηρούν αντικρουόμενες στρατηγικές και προτεραιότητες.