Ρωσία: Εταιρεία εκπαιδεύει περιστέρια «κατασκόπους» με εμφυτεύματα εγκεφάλου και κάμερες [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα νέο είδος… ιπτάμενης κατασκοπείας: περιστέρια με εγκεφαλικά εμφυτεύματα, ικανά να ελέγχονται εξ αποστάσεως σαν drones, παρουσίασε μια εταιρεία νευροτεχνολογίας στη Μόσχα.

Η Neiry, όπως ονομάζεται η εταιρεία, που έχει στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, υποστηρίζει ότι οι τεχνικοί της μπορούν να κατευθύνουν σμήνη περιστεριών «κατά βούληση», χάρη σε ένα σύστημα που συνδυάζει νευροχειρουργική μικροακρίβειας και επεξεργασία εντολών σε πραγματικό χρόνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τεχνολογία των «PJN-1»﻿

Τα αποκαλούμενα «bird-biodrones» PJN-1 δεν είναι παρά κοινά περιστέρια στα οποία έχουν τοποθετηθεί μικροηλεκτρόδια στον εγκέφαλο με ακρίβεια χιλιοστού.

Ένα μικρό, τροφοδοτούμενο με ηλιακή ενέργεια και προσαρμοσμένο στον κορμό του περιστεριού κουτάκι περιέχει συσκευή GPS, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καθώς και δέκτη που στέλνει σήματα στο εμφύτευμα. Οι χειριστές μπορούν να κατευθύνουν τα πουλιά διεγείροντας συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου — κάνοντας έτσι το περιστέρι «να πιστεύει» ότι θέλει να πετάξει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι «δεν απαιτείται καμία εκπαίδευση» και ότι η τεχνολογία καθοδήγησης πορείας μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ζώο . Τα περιστέρια, λέει η Neiry, μπορούν να διανύουν πάνω από 500 χλμ. ημερησίως.

Από τα περιστέρια στα... άλμπατρος

Ο ιδρυτής της Neiry, Αλεξάντερ Πάνοφ, υποστηρίζει ότι το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδος πτηνού: κοράκια για βαρύτερα φορτία, γλάρους για παράκτιες περιοχές, ακόμη και σε άλμπατρος για την επιτήρηση αχανών θαλάσσιων εκτάσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία διαφημίζει ως βασική χρήση την «επιτήρηση ευαίσθητων εγκαταστάσεων», όμως δεν κρύβει ότι η τεχνολογία της μπορεί να αξιοποιηθεί σε στρατιωτικές και μυστικές αποστολές.

Μολονότι η Neiry δηλώνει πως στοχεύει σε «100% επιβίωση» των πουλιών, δεν δημοσιοποιεί αριθμούς για το πόσα πέθαναν κατά ή μετά τις επεμβάσεις. Η πρακτική έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ η εταιρεία στο παρελθόν έχει βρεθεί στο στόχαστρο για πειράματα σε αγελάδες, σε μια προσπάθεια να αυξήσει την παραγωγή γάλακτος μέσω εγκεφαλικών παρεμβάσεων.

Νέο όπλο κατασκοπείας;

Τα «βιο-drones» θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μη ανιχνεύσιμοι φορείς μικροκαμερών σε αστικές περιοχές -εκεί δηλαδή όπου τα περιστέρια περνούν απαρατήρητα -κάτι που είχε κάνει και η CIA στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε εμπόλεμες ζώνες, όπως η Ουκρανία, προσφέροντας διακριτική, χαμηλού κόστους επιτήρηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο θυμίζει παλαιότερα ρωσικά προγράμματα χρήσης δελφινιών-κομάντο, που εκπαιδεύονταν να εντοπίζουν υποβρύχιους σαμποτέρ, να τοποθετούν νάρκες ή ακόμη και να εξαπολύουν επιθέσεις με υποβρύχια όπλα. Τώρα, η Μόσχα φαίνεται να περνά από τα θηλαστικά στους… φτερωτούς κατασκόπους.