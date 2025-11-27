Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τους Ευρωπαίους: «Η Ρωσία ενισχύει ταχύτατα το πυραυλικό της οπλοστάσιο» - iefimerida.gr

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, προειδοποίησε Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι η Ρωσία αυξάνει την παραγωγή πυραύλων δημιουργώντας ένα ολοένα και μεγαλύτερο απόθεμα μακράς εμβέλειας όπλων.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ενισχύει την πίεση για επίτευξη συμφωνίας στο Ουκρανικό.

Όπως μεταδίδουν οι New York Times, ο Ντρίσκολ, βασικό στέλεχος της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ, κατά την παρουσίαση την περασμένη εβδομάδα στο Κίεβο του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία ενημέρωσε Δυτικούς διπλωμάτες ότι η Ρωσία έχει περάσει σε καθεστώς εντατικής παραγωγής πυραύλων.

Δύο δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα πως το μήνυμα του Ντρίσκολ ήταν σαφές: η ταχεία συσσώρευση πυραύλων από τη Ρωσία εντείνει την ανάγκη για λύση μέσω διαπραγμάτευσης στο Ουκρανικό.

Ραγδαία αύξηση της ρωσικής παραγωγής πυραύλων

Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, η Μόσχα κατασκευάζει περίπου 2.900 πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους ετησίως – συστήματα τύπου Iskander, Kinzhal και Kalibr – ξεπερνώντας τον ρυθμό εκτόξευσής τους και συσσωρεύοντας «εκατοντάδες» επιπλέον βλήματα.

«Οι εκτοξεύσεις δεν συμβαδίζουν με την παραγωγή», δήλωσε ο Φάμπιαν Χόφμαν, ειδικός στους πυραύλους από το Πανεπιστήμιο του Όσλο, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία πιθανώς αναπληρώνει αποθέματα για μελλοντικές συγκρούσεις ή για αυξημένη πίεση προς το Κίεβο.

Αυξανόμενος κίνδυνος για την Ουκρανία και την Ευρώπη

Η ενισχυμένη ρωσική φαρέτρα δημιουργεί πολλαπλές απειλές: βαθύτερα πλήγματα κατά της εύθραυστης ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας, ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα εξαντλημένα συστήματα αεράμυνας, αλλά και πιθανές επιθετικές ενέργειες ή εκφοβισμό άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ειδικότερα, αυξάνονται ταχύτερα απ’ όσο μπορεί το Κίεβο να εξασφαλίσει αναχαιτιστικά συστήματα όπως τα Patriot ή τα SAMP/T. «Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό», τόνισε ο Χόφμαν.

Στις πρώτες φάσεις του πολέμου, οι ρωσικοί πύραυλοι συχνά εκτοξεύονταν αμέσως μετά την παραγωγή τους. Ενδεικτικά, συντρίμμια από την επίθεση του Ιουλίου 2024 στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Κιέβου έδειξαν εξαρτήματα που είχαν κατασκευαστεί λίγους μήνες νωρίτερα.

Σήμερα, όμως, η Ρωσία έχει διευρύνει τη βιομηχανική της βάση και έχει ενισχύσει τις προμήθειές της μέσω Βόρειας Κορέας και Ιράν.

ΗΠΑ: Πίεση για ειρήνη – επιφυλάξεις από Κίεβο και Ευρωπαίους

Η προειδοποίηση Ντρίσκολ έρχεται τη στιγμή που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να προωθήσει μια αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του Κιέβου και ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει σήμερα το πλεονέκτημα στα πεδία των μαχών και ότι κάθε καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις ενδέχεται να επιδεινώσει τη θέση της Ουκρανίας.

Ο Χόφμαν προειδοποίησε ότι ακόμη και μια κατάπαυση του πυρός δεν θα επιβραδύνει απαραίτητα τη ρωσική παραγωγή: «Αν η Ρωσία βγει νικήτρια, μπορεί να αισθανθεί πολύ πιο τολμηρή στο μέλλον και με ένα τεράστιο απόθεμα μακράς εμβέλειας όπλων».

Διχογνωμία για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία

Ευρωπαίοι διπλωμάτες αναφέρουν ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις περί ενσωμάτωσης των εγγυήσεων ασφαλείας στο πακέτο, η Ουάσιγκτον τους ενημέρωσε ότι αυτές θα συζητηθούν μόνο μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Politico, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο είπε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι ΗΠΑ θέλουν πρώτα μια κατάπαυση του πυρός, πριν δεσμευτούν σε μακροπρόθεσμες εγγυήσεις.

Το αρχικό αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, που παρουσιάστηκε στο Κίεβο τον Νοέμβριο, περιλάμβανε εδαφικές παραχωρήσεις, περιορισμό της ουκρανικής στρατιωτικής ισχύος και μόνιμο αποκλεισμό ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Μετά από διαβουλεύσεις στη Γενεύη, το σχέδιο περιορίστηκε σε 22 σημεία. Η Ουκρανία απέρριψε βασικές προτάσεις, όπως την παράδοση περιοχών του μη κατεχόμενου Ντονμπάς, τον περιορισμό του στρατού στις 600.000 και την εγκατάλειψη του ΝΑΤΟ.

Διπλωματικές κινήσεις: Σε αναμονή συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι – Πούτιν

Ο ουκρανός πρόεδρος έχει προτείνει να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει τις πιο ευαίσθητες πτυχές της συμφωνίας. Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι θα συναντήσει τόσο τον Ζελένσκι όσο και τον Πούτιν μόνο όταν μια κατάπαυση του πυρός είναι «κοντά».

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται στη Μόσχα, ενώ ο Νταν Ντρίσκολ έχει αναλάβει να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους με το Κίεβο.