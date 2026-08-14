 Ρωσία: Δικαστήριο καταδίκασε Ρώσο πολίτη για «κατασκοπεία» υπέρ της Πολωνίας - iefimerida.gr
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Ρωσία: Δικαστήριο καταδίκασε Ρώσο πολίτη για «κατασκοπεία» υπέρ της Πολωνίας

Ρωσία σημαία στρατός
Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock/Bumble Dee
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Ο Ρώσος Γκεόργκι Πιρόγκοφ καταδικάσθηκε από δικαστήριο της Μόσχας για κατασκοπεία υπέρ της Πολωνίας σε κάθειρξη 23 ετών σε σωφρονιστική αποικία, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB.

Η ανακοίνωση έρεται μία ημέρα αφού η Πολωνία συνέλαβε Ρώσο με την κατηγορία ότι είχε στρατολογηθεί από τη Μόσχα για να δολοφονήσει Ουκρανοαμερικανό πολίτη στη Βαρσοβία.

Οι υποθέσεις κατασκοπείας είναι συνήθεις στην Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τα ρωσικά δικαστήρια δημοσιοποιούν συχνά δικαστικές αποφάσεις χωρίς να αποκαλύπτουν στοιχεία των υποθέσεων. Οι δίκες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την FSB, ο Γκεόργκι Πιρόγκοφ, ο οποίος έφυγε από την Ρωσία μετά την εισβολή και «ήρθε σε επαφή με τις πολωνικές υπηρεσίες Πληροφοριών», «τροφοδότησε την Πολωνία με πληροφορίες για προηγμένα ρωσικά οπλικά συστήματα και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία», πληροφορίες που εξασφάλιζε μέσω επαφών του στη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

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