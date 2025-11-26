 Ρωσία: Ο χρόνος της συμφωνίας για διέλευση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχει παρέλθει - iefimerida.gr
Ρωσία: Ο χρόνος της συμφωνίας για διέλευση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχει παρέλθει

Πλοίο που μεταφέρει σιτηρά από την Ουκρανία
Πλοίο που μεταφέρει σιτηρά από την Ουκρανία / Φωτογραφία: AP - Yoruk Isik
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι ο χρόνος για την πλέον ανενεργή συμφωνία για την ασφαλή διέλευση των εξαγόμενων σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχει παρέλθει.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συζητήσει τη συμφωνία για τα σιτηρά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά το θέμα δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου μετά την κλήση.

