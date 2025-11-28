«Η Ρωσία δεν θα παρατήσει τα εδάφη της», λέει ο Πούτιν -Ανησυχία στην Ευρώπη για τη συμφωνία - iefimerida.gr

«Η Ρωσία θα καταθέσει τα όπλα μόνο εάν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από τα εδάφη που διεκδικεί», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συνεχίζοντας την σκληρή ρητορική της Μόσχας απέναντι στο Κίεβο.

Ο Πούτιν επανέλαβε την απαίτηση της Ρωσίας για την νομική αναγνώριση των εδαφών που έχει καταλάβει με τη βία, περιλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, και των ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς, οι οποίες κατέχονται εν μέρει από ρωσικές δυνάμεις.

«Εάν δεν αποσυρθούν, θα επιτύχουμε τον στόχο μας με τη δύναμη των όπλων», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία κατέχει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης. Παρά τις αργές προόδους στη λήψη εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, η Μόσχα συνεχίζει να στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου να εκτιμά ότι, με αυτό το ρυθμό, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια για να καταληφθεί πλήρως η περιοχή του Ντονέτσκ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Πούτιν «σκαιές» και επανέλαβε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη. «Η Ρωσία έχει απορρίψει οποιαδήποτε προσπάθεια για μια πραγματική λύση στον πόλεμο», τόνισε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του.

Η νέα ειρηνευτική πρόταση φαίνεται να ευνοεί τη Ρωσία

Σύμφωνα με το BBC, αν και αμφότερες ΗΠΑ και Ουκρανία έχουν προχωρήσει σε διαβουλεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, η πρόταση που έχει προκύψει φαίνεται να είναι περισσότερο ευνοϊκή για τις ρωσικές απαιτήσεις, παρά τις τροποποιήσεις του κειμένου, ενώ οι διαφωνίες παραμένουν έντονες, ειδικά στο ζήτημα της αναγνώρισης των κατεχόμενων περιοχών από τη Μόσχα. Ο Πούτιν ανέφερε ότι η νέα πρόταση, η οποία δείχνει να έχει υποστεί αναθεώρηση από διπλωμάτες της Ουάσιγκτον και του Κιέβου, ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική συμφωνία.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι υπάρχουν «μόνο λίγα ανοιχτά σημεία διαφωνίας» και ότι μια συμφωνία με τον Ζελένσκι είναι πιθανή, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τους όρους του ειρηνικού διακανονισμού.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιμέτωποι με τις ρωσικές διαψεύσεις

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων να αποδώσουν αποτελέσματα έχει προκαλέσει σκεπτικισμό στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ανησυχούν για την πρόθεση της Ρωσίας να παραμείνει πιστή στην ειρηνική λύση. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «κρατά» έναν μεταπολεμικό τρόπο σκέψης και βλέπει την Ευρώπη ως μια «σφαίρα επιρροής», στην οποία τα κυρίαρχα έθνη μπορούν να «κατατμηθούν».

Η Ρωσία, από την πλευρά της, συνεχίζει να απορρίπτει τις ανησυχίες περί πιθανής επίθεσης σε ευρωπαϊκές χώρες, με τον Πούτιν να τις χαρακτηρίζει «γελοίες». Οι Ρώσοι ηγέτες επιμένουν ότι η Ρωσία δεν έχει επεκτατικές βλέψεις πέρα από τα εδάφη που έχει ήδη καταλάβει στην Ουκρανία.

Ενώ οι διπλωματικές κινήσεις συνεχίζονται και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, η έκβαση των συνομιλιών παραμένει αβέβαιη, με τις αντιφάσεις στις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών να δείχνουν ότι ο δρόμος για την ειρήνη είναι ακόμα μακρύς και αβέβαιος.