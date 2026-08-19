Ρωσία: Αρκούδα σκότωσε 29χρονη τουρίστρια στα Όρη Αλτάι -Εισέβαλε στη σκηνή της, την άρπαξε και την κατασπάραξε - iefimerida.gr

Μια 29χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο στην οροσειρά Αλτάι της Ρωσίας, όταν μια αρκούδα την άρπαξε από τη σκηνή της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μια αρκούδα επιτέθηκε θανάσιμα σε 29χρονη γυναίκα στα όρη Αλτάι, αρπάζοντάς την από τη σκηνή της.

Οι αρχές εξετάζουν την επιβολή περιορισμών κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς οι αρκούδες προσεγγίζουν όλο και συχνότερα τους ανθρώπους.

Η Ρωσία αποτελεί βιότοπο για μεγάλους πληθυσμούς καφέ και πολικών αρκούδων. Παρότι οι επιθέσεις κατά ανθρώπων καταγράφονται συχνά, οι θάνατοι που προκαλούνται από αυτές παραμένουν ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο.

Ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Ιουλίου στην περιοχή Μαγκαντάν, στην Άπω Ανατολή της χώρας.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη όταn σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο TASS, το άγριο ζώο, τη μετέφερε σε δασική περιοχή και της επιτέθηκε θανάσιμα.

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Ο σύντροφος του θύματος, με τον οποίο έκαναν μαζί διακοπές, δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης πως οι προσπάθειες τόσο του ιδίου όσο και άλλων ατόμων να αποσπάσουν την προσοχή του ζώου απέβησαν άκαρπες.

Συναγερμός για συνεχείς συναντήσεις με τις αρκούδες

Οι αρχές φέρονται να εξετάζουν την επιβολή περιορισμών κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή, όπου διαβιεί σημαντικός αριθμός αρκούδων οι οποίες, σύμφωνα με αναφορές, προσεγγίζουν όλο και συχνότερα τους ανθρώπους.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ρωσίας απηύθυνε προειδοποίηση προς τους τουρίστες, τονίζοντας τους διαρκείς κινδύνους από την παρουσία των άγριων ζώων.

Η Ρωσία, αποτελεί βιότοπο για πολλούς πληθυσμούς καφέ και πολικών αρκούδων. Παρότι οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι ένα συχνό φαινόμενο, οι θάνατοι παραμένουν σχετικά σπάνιοι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικών μέσων, στα μέσα Ιουλίου ένας 62χρονος άνδρας είχε χάσει τη ζωή του από επίθεση αρκούδας στην περιοχή Μαγκαντάν, στην Άπω Ανατολή της χώρας.