Η Ρωσία απειλεί ευρωπαϊκά εργοστάσια που κατασκευάζουν drones για την Ουκρανία -«Κοιμηθείτε ήσυχα», λέει ο Μεντβέντεφ - iefimerida.gr

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε έναν κατάλογο εταιρειών με έδρα στην Ευρώπη και το Ισραήλ, μιλώντας για «λίστα στόχων».

Πρόκειται για εταιρείες, που σύμφωνα πάντα με τη Μόσχα, κατασκευάζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης, επιθετικά drones δηλαδή, για την Ουκρανία.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει εγκαταστάσεις στη Γερμανία, τη Δανία, τη Λετονία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Τσεχική Δημοκρατία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία. Η Ρωσία θεωρεί πλέον αυτές τις εγκαταστάσεις ως πιθανούς στρατιωτικούς στόχους.

Στις 15 Απριλίου, το ρωσικό υπουργείο δημοσίευσε τα ονόματα και τις διευθύνσεις αυτών των επιχειρήσεων στα επίσημα κανάλια του. Η τεκμηρίωση προσδιορίζει έντεκα εγκαταστάσεις ως «υποκαταστήματα ουκρανικών εταιρειών στην Ευρώπη», με εγκαταστάσεις σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μόναχο, τη Ρίγα, το Βίλνιους και την Πράγα.

Επιπλέον, δέκα άλλες εταιρείες με έδρα στη Μαδρίτη, τη Βενετία και τη Χάιφα χαρακτηρίστηκαν ως ξένες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν εξαρτήματα για τον ουκρανικό στρατό.

Η Μόσχα δήλωσε ότι η δημοσίευση έχει ως στόχο να ενημερώσει το ευρωπαϊκό κοινό σχετικά με τις τοποθεσίες αυτών των επιχειρήσεων, γράφει ο ουκρανικός ιστότοπος united24media.com.

Μεντβέντεφ: «Κοιμηθείτε ήσυχα, Ευρωπαίοι εταίροι»

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και από τους εκφραστές της πιο σκληρής γραμμής στη Μόσχα, Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχολίασε τη δημοσίευση αυτής της λίστας με μια ανάρτηση στο X. Κάλεσε τους Ευρωπαίους να την εκλάβουν ως πραγματική απειλή.

«Το πότε θα γίνουν πραγματικότητα οι επιθέσεις εξαρτάται από το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Κοιμηθείτε ήσυχα, Ευρωπαίοι εταίροι!», έγραψε ο Μεντβέντεφ.