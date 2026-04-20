Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Ρώμη: Πρώην στελέχη ασφαλείας και συμβάσεις εκατομμυρίων στο μικροσκόπιο - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη Ρώμη για υπόθεση παράνομων παρακολουθήσεων και κατασκοπείας, με τις αρχές να προχωρούν σε στοχευμένες εφόδους.

Η εισαγγελική έρευνα επικεντρώνεται στη δράση ομάδας με την ονομασία «Squadra Fiore», που φέρεται να αποτελείται από πρώην στελέχη σωμάτων ασφαλείας και να εμπλέκεται σε σοβαρές παραβιάσεις.

Το δίκτυο υπό έρευνα

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν τη δομή και τη λειτουργία της ομάδας «Squadra Fiore», η οποία φέρεται να προχώρησε σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται συνολικά επτά άτομα, με κατηγορίες που εκτείνονται από κατασκοπεία έως οικονομικά εγκλήματα.

Οι συμβάσεις και τα τεχνολογικά συστήματα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συμβάσεις της Ιταλική Υπηρεσία Εσωτερικής Πληροφόρησης και Ασφάλειας (AISI) με ιδιωτική εταιρεία, συνολικής αξίας άνω των 39 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2022-2024. Οι συμφωνίες αφορούν προμήθεια προηγμένων συστημάτων παρακολούθησης, όπως λογισμικό αναγνώρισης προσώπου, παρεμβολείς σημάτων και υποδομές βιντεοεπιτήρησης.

Πρόσωπα-κλειδιά στην υπόθεση

Κεντρικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχει ο Τζιουζέπε Ντελ Ντέο, πρώην υποδιευθυντής υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος παραιτήθηκε τον Απρίλιο του 2025. Ερευνάται για υπεξαίρεση ποσού περίπου 5 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με συμβάσεις προς εταιρεία βιομετρικών εφαρμογών, ενώ στο κάδρο βρίσκονται επίσης χάκερ και επιχειρηματίες με πιθανή εμπλοκή.

Η υπόθεση καλύπτει χρονικό διάστημα από το 2022 έως σήμερα, με τις αρχές να επιχειρούν να αποκαλύψουν το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων και τις διασυνδέσεις του δικτύου.