Ρωμαϊκή γέφυρα του 39 μ.Χ. αναδύεται από τα νερά του Τίβερη -Συνδέεται με το μαρτύριο του Αποστόλου Πέτρου - iefimerida.gr

Οι ειδικοί θεωρούν ότι η γέφυρα είναι παλαιότερη από την εποχή του Νέρωνα, ότι χτίστηκε από τον Καλιγούλα, θείο του Νέρωνα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η γέφυρα, γνωστή ως του Νέρωνα, συνδέεται με την περιοχή όπου ο Απόστολος Πέτρος μαρτύρησε, στον ιππόδρομο του Νέρωνα, στη σημερινή τοποθεσία του Βατικανού, σύμφωνα με την αρχαιολόγο Αντονέλα Μπονίνι.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κατασκευή είναι παλαιότερη από την εποχή του Νέρωνα. Θεωρείται ότι χτίστηκε από τον θείο του, τον Καλιγούλα, και πως υπήρχε ήδη από το 39 μ.Χ.

Η αποκάλυψη των ερειπίων οφείλεται στην πτώση της ροής του Τίβερη κάτω από 80 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Το επίπεδο αυτό είναι περίπου το μισό του ιστορικού μέσου όρου για τον Ιούλιο.

Η Ρώμη βιώνει σοβαρή υδατική κρίση. Παρά τις άφθονες βροχοπτώσεις του χειμώνα, ακολούθησαν παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας που οδήγησαν στο τρέχον πρόβλημα, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής προστασίας.

Τα ερείπια μιας αρχαίας γέφυρας εμφανίστηκαν στον Τίβερη ποταμό της Ρώμης, κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, καθώς εβδομάδες σχεδόν χωρίς βροχή προκάλεσαν δραματική πτώση της στάθμης του νερού.

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Η Γέφυρα του Νέρωνα

Η γέφυρα, γνωστή ως Γέφυρα του Νέρωνα, από το όνομα του πρώην Ρωμαίου αυτοκράτορα, συνέδεε κάποτε το κέντρο της Ρώμης με τη δεξιά όχθη του Τίβερη.

«Ο Νέρωνας είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που συνδέεται με αυτή την περιοχή, γιατί ακριβώς στον ιππόδρομο του Νέρωνα, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το Βατικανό, μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος», εξήγησε η Αντονέλα Μπονίνι, αρχαιολόγος στην υπηρεσία πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης.

«Ωστόσο, οι ειδικοί θεωρούν ότι η γέφυρα είναι παλαιότερη από την εποχή του Νέρωνα, ότι χτίστηκε από τον Καλιγούλα, θείο του Νέρωνα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι υπήρχε ήδη από το 39 μ.Χ.

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Η γέφυρα, γνωστή ως Γέφυρα του Νέρωνα, από το όνομα του πρώην Ρωμαίου αυτοκράτορα, συνέδεε κάποτε το κέντρο της Ρώμης με τη δεξιά όχθη του Τίβερη / ΑΡ

Η ροή του Τίβερη έχει πέσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, περίπου στο μισό του ιστορικού μέσου όρου για τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τον Τζοβάνι Τζιγκάντι, συντονιστή του κέντρου διαχείρισης υδάτων της πολιτικής προστασίας της Ρώμης.

«Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή κρίση. Και είναι μια κρίση που οφείλεται και στο ότι φέτος τον χειμώνα είχαμε αρκετά άφθονη βροχόπτωση, όμως στη συνέχεια οι περίοδοι ξηρασίας ήταν αρκετά παρατεταμένες», δήλωσε ο Τζιγκάντι.