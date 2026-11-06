Ούτε μία στο εκατομμύριο – «Ιπτάμενο» ελαστικό πετυχαίνει και χτυπάει πεζό, σε σχεδόν άδειο πεζοδρόμιο - iefimerida.gr

Από το πουθενά βρέθηκε χτυπημένος στο έδαφος ένας 19χρονος πεζός, που περπατούσε αμέριμνος σε ένα σχεδόν άδειο πεζοδρόμιο στο Σαντιάγο της Χιλής.

Πλάνο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καταγράφει τη στιγμή που ένα «αδέσποτο» ελαστικό εξφενδονίζεται από ψηλά, φαινομενικά από το πουθενά, και χτυπάει με μεγάλη δύναμη τον νεαρό, ρίχνοντάς τον ακαριαία στο έδαφος.

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Το απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας (CCTV) και το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο φοιτητής γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στην κλινική Santa María, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα στο μέτωπο, το πρόσωπο και το στήθος.

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Οι αρχές ταυτοποίησαν το όχημα από το οποίο έφυγε η ρόδα καθώς και τον οδηγό του και διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της αποκόλλησης του ελαστικού.

Η τρελή πορεία του «ιπτάμενου» ελαστικού, πριν πετύχει τον 19χρονο

Σύμφωνα με τον οδηγό του οχήματος, το αυτοκίνητο είχε μόλις βγει από το συνεργείο. Ενώ κινούνταν στην περιοχή, ο ένας του τροχός αποκολλήθηκε ξαφνικά.



Το ελαστικό προσέκρουσε πρώτα επάνω σε δύο άλλα αυτοκίνητα και στη συνέχεια αναπήδησε με μεγάλη ταχύτητα προς το φαρδύ πεζοδρόμιο της λεωφόρου Los Leones.

Τότε, η ρόδα χτύπησε με σφοδρότητα τον ανυποψίαστο 19χρονο από πίσω, ρίχνοντάς τον βίαια στο έδαφος.

Περαστικοί και δυνάμεις ασφαλείας του δήμου έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τον νεαρό, ο οποίος ακόμα να συνέλθει από το σοκ.