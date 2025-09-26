Reuters: H Ρωσία δωροδοκεί ορθόδοξους ιερείς για να επηρεάσει τις εκλογές στη Μολδαβία - iefimerida.gr

Ένα δίκτυο εξαγοράς και επιρροής μέσω της εκκλησίας, φέρεται να έχει στήσει η Μόσχα για να διαβρώσει την ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας.

Η Μολδαβία, μια μικρή και βαθιά θρησκευόμενη χώρα ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκιώδους εκστρατείας επηρεασμού από το Κρεμλίνο σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Ιερείς με ρωσική ατζέντα στην Μολδαβία

Όπως σημειώνει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων εκατοντάδες ορθόδοξοι ιερείς της χώρας ταξίδεψαν στη Μόσχα το 2024, σε «προσκυνήματα» με όλα τα έξοδα πληρωμένα, όπου εκτός από θρησκευτικές τελετές τους προσφέρθηκαν χρήματα, δώρα και κατευθύνσεις για δράση στο διαδίκτυο. με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου παραπληροφόρησης ενάντια στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας.

Ένας από τους ιερείς, ο 39χρονος Mihai Bicu, περιέγραψε πως κατά την επιστροφή του από τη Μόσχα έλαβε μια χρεωστική κάρτα της κρατικής ρωσικής τράπεζας Promsvyazbank με περίπου 1.200 δολάρια, ποσό υπερδιπλάσιο του μέσου μισθού στη Μολδαβία. Μαζί με δεκάδες άλλους κληρικούς, παρακολούθησε διαλέξεις που υπογράμμιζαν την «αρχαία ενότητα Ρωσίας και Μολδαβίας» απέναντι σε μια «ηθικά διεφθαρμένη Δύση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διοργανωτές τους ζήτησαν σε αντάλλαγμα να δημιουργήσουν κανάλια στο Telegram για τις ενορίες τους και να προειδοποιούν το ποίμνιο για τους «κινδύνους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Αν ακολουθούσαν τις οδηγίες, θα λάμβαναν περαιτέρω πληρωμές.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά καθώς μέσα σε έναν χρόνο δημιουργήθηκαν σχεδόν 90 νέα κανάλια Telegram στο όνομα μολδαβικών ενοριών. Πολλά εξ αυτών αναπαρήγαγαν πανομοιότυπο περιεχόμενο, επικρίνοντας την ένταξη στην ΕΕ, προβάλλοντας παραδοσιακές αξίες και καταγγέλλοντας την «γκέι Ευρώπη». Το κυρίαρχο αφήγημα ήταν ότι η Δύση θα επιβάλει στη Μολδαβία «ανήθικες» αξίες και θα πλήξει την ελευθερία της θρησκείας.

Η Μόσχα παρεμβαίνει στις εκλογές

Η μολδαβική κυβέρνηση και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βλέπουν σε αυτή τη στρατηγική ένα σαφές σχέδιο εκλογικής παρέμβασης, καθώς η χώρα είναι έτοιμη να διεξάγει εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. «Το πιο ανήθικο χαρακτηριστικό της ρωσικής παρέμβασης είναι η εργαλειοποίηση της Εκκλησίας, του πιο αξιόπιστου θεσμού στη χώρα», δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της προέδρου Maia Sandu.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία αναμένεται να κρίνουν την κατεύθυνση της χώρας με συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας ή στροφή προς τη Μόσχα. Η ρωσική εκστρατεία μέσω των ιερέων καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το Κρεμλίνο επιχειρεί να διεισδύσει αξιοποιώντας την Εκκλησία και την ορθόδοξη πίστη των Μολδαβών.