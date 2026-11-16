Reuters: Προειδοποίηση για καταστροφικό πυρηνικό ατύχημα στην Ουκρανία μέσα στον χειμώνα -Φόβοι για τους εννέα αντιδραστήρες

Οι αρμόδιες αρχές πυρηνικής ασφάλειας 38 χωρών προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος στην Ουκρανία αυξάνεται εν όψει του χειμώνα.

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, καθώς τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερα, η Μόσχα στοχεύει, μεταξύ άλλων, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γραμμές μεταφοράς και υποσταθμοούς. Πρόκειται για ένα ήδη αποδυναμωμένο ενεργειακό δίκτυο, το οποίο βρίσκεται υπό συνεχή πίεση έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κοινή δήλωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters, οι αρμόδιοι φορείς εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους για την επιδείνωση της κατάστασης.

«Εκφράζουμε από κοινού τη βαθιά μας ανησυχία για τους αυξανόμενους κινδύνους πυρηνικής ασφάλειας που απορρέουν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της χώρας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις τόσο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις όσο και στις ενεργειακές υποδομές που είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία τους.

Φόβος για ραδιενεργές διαρροές και πυρηνική τραγωδία

Η μεγαλύτερη ανησυχία των ρυθμιστικών αρχών αφορά στην πιθανότητα διακοπής της σταθερής ηλεκτροδότησης των πυρηνικών σταθμών. Χωρίς επαρκή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο, καθίσταται ολοένα δυσκολότερη η διατήρηση των συστημάτων ψύξης του πυρηνικού υλικού, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρού πυρηνικού ατυχήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε να προκληθεί τήξη του πυρηνικού καυσίμου και απελευθέρωση ραδιενεργών ουσιών στην ατμόσφαιρα, με συνέπειες που θα μπορούσαν να θυμίσουν την καταστροφή του Τσερνόμπιλ το 1986, το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας.

Η καταστροφή του Τσερνόμπιλ είχε οδηγήσει στην απελευθέρωση ραδιενεργών ισοτόπων, μεταξύ των οποίων το ιώδιο-131, το καίσιο-134 και το καίσιο-137, τα οποία διασκορπίστηκαν σε περιοχές της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, της Ρωσίας, αλλά και της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης.

Την κοινή έκκληση απευθύνουν τρεις σημαντικοί ευρωπαϊκοί φορείς: η HERCA, που εκπροσωπεί τις επικεφαλής των ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών ακτινοπροστασίας, η WENRA, η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών Πυρηνικής Ενέργειας, και η NORA, που εκπροσωπεί τις επικεφαλής των σκανδιναβικών αρχών ακτινοπροστασίας.

Συνολικά, οι οργανισμοί εκπροσωπούν 38 χώρες, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κίνδυνος θα είναι υψηλότερος αυτόν τον χειμώνα»: Το εφιαλτικό σενάριο των εννέα αντιδραστήρων

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Περ Στραντ, επικεφαλής των HERCA και NORA, δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έχουν γίνει πιο καταστροφικές τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως εξήγησε, χρησιμοποιούνται πλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μεγαλύτερο φορτίο εκρηκτικών και αυξημένη ακρίβεια πλήγματος.

«Εξαιτίας αυτής της νέας τακτικής των Ρώσων, είναι σαφές ότι ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος θα είναι υψηλότερος αυτόν τον χειμώνα», προειδοποίησε.

Ως χειρότερο δυνατό σενάριο περιέγραψε μια γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης σε ολόκληρο το ουκρανικό δίκτυο, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει ταυτόχρονα και τους εννέα πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας.

«Εννέα αντιδραστήρες ταυτόχρονα, με το ενδεχόμενο ραδιενεργών εκλύσεων, θα συνιστούσαν μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», τόνισε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποτραπεί, εφόσον υπάρξει άμεση κινητοποίηση και ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των πιθανών συνεπειών ενός πυρηνικού ατυχήματος.

Σε κρίσιμη κατάσταση η Ζαπορίζια

Το Σάββατο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική δραστηριότητα προκάλεσε αστάθεια στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μειώσεις στην ισχύ ορισμένων μονάδων των πυρηνικών σταθμών που βρίσκονται σε λειτουργία.

Η Ουκρανία διαθέτει τέσσερις πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται σε λειτουργία, καλύπτοντας περίπου το 80% των ενεργειακών αναγκών της χώρας κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Ο τέταρτος σταθμός, στη Ζαπορίζια, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης, βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, σε περιοχή κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Ο σταθμός δεν παράγει αυτή τη στιγμή ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, εξακολουθεί να χρειάζεται εξωτερική παροχή ρεύματος για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και την ψύξη του πυρηνικού υλικού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τήξης του πυρηνικού καυσίμου. Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του εξοπλισμού του παρέχεται από το ουκρανικό δίκτυο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, από την έναρξη του πολέμου ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχει χάσει συνολικά 27 φορές την εξωτερική ηλεκτροδότησή του, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να καταφύγει στη χρήση εφεδρικών πετρελαιοκίνητων γεννητριών.