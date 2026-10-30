Reuters: Το Πεντάγωνο ζητά από τους Ευρωπαίους να χαμηλώσουν τους τόνους απέναντι στη Ρωσία - iefimerida.gr

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν ζητήσει τις τελευταίες εβδομάδες από αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ να χαμηλώσουν τους τόνους σχετικά με την απειλή που συνιστά η Ρωσία.



Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι ορισμένες τοποθετήσεις Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων υπονομεύουν την ασφάλεια της ηπείρου, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ.



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Μεταξύ των χωρών που έλαβαν τα σχετικά μηνύματα σε διμερείς συναντήσεις είναι η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δεν είναι σαφές εάν αντίστοιχες συστάσεις απευθύνθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Τα αιτήματα των ΗΠΑ έρχονται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ επαναφέρει τις προσπάθειες να επανεκκινήσεις τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η νέα διπλωματική προσπάθεια περιλαμβάνει κίνητρα προς τη Μόσχα, όπως η χαλάρωση των κυρώσεων, αλλά και πιέσεις προς το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.



Αξιωματούχος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει τις αποκαλύψεις στο Reuters.

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Μεταξύ των δηλώσεων που έχουν προκαλέσει την ενόχληση Αμερικανών αξιωματούχων είναι οι εκτιμήσεις Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία βρίσκεται σε αδιέξοδο και καταφεύγει σε ολοένα πιο απελπισμένες ενέργειες, καθώς η εισβολή της στην Ουκρανία προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, ανέφερε μία πηγή.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters, το μήνυμα προς τους Ευρωπαίους μετέφερε, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, ο οποίος συμμετέχει και στην επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Κανένα από τα πρόσωπα αυτά, μεταξύ των οποίων τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ένας Αμερικανός, δεν ανέφερε ότι οι συστάσεις διατυπώθηκαν σε συγκρουσιακό τόνο.



«Η Ευρώπη δεν πρέπει να προκαλεί τη Ρωσία»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η υπερβολική έμφαση στον κίνδυνο που συνιστά η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εργαλείο για το Κρεμλίνο, το οποίο, όπως λένε, επιδιώκει να σπείρει φόβο και να υπονομεύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να ενημερώνουν με ειλικρίνεια τους πολίτες τους για τις θυσίες και τους πόρους που χρειάζονται για να κρατηθεί σε απόσταση η Ρωσία. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Κόλμπι είπε πρόσφατα σε αξιωματούχο χώρας της Βαλτικής ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποφύγουν να «προκαλούν» τη Ρωσία. Ως παράδειγμα ανέφερε δημόσιες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα βρίσκεται «στριμωγμένη σαν αρουραίος».



Αν και δεν ήταν σαφές σε ποια δήλωση συγκεκριμένα αναφερόταν, στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, είχε χαρακτηρίσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν «αρουραίο στη γωνία», συνδέοντας τις δολιοφθορές στην Ευρώπη με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η Ρωσία στο μέτωπο της Ουκρανίας.



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«Σας βοηθάμε. Οι Αμερικανοί είναι εκεί», δήλωσε άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος, περιγράφοντας τα πρόσφατα ιδιωτικά μηνύματα του Πενταγώνου. «Απλώς μην φωνάζετε. Μην κάνετε θόρυβο». Σε άλλη συνάντηση, το Πεντάγωνο φέρεται να κάλεσε εσθονική αντιπροσωπεία να επιδεικνύει «αυτοσυγκράτηση» στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Τα υπουργεία Άμυνας της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό, ενώ το ΝΑΤΟ αρνήθηκε να σχολιάσει.



Η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητα τηης Ευρώπης

Ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους δήλωσε ότι η συμβουλή του Πενταγώνου, αν και εγκάρδια, ήταν περίεργη, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών στις χώρες της Βαλτικής έχουν υποβαθμίσει σταθερά τους τελευταίους μήνες την πιθανότητα η Ρωσία να δοκιμάσει στην πράξη τις διατάξεις περί συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ.

Άλλες υπηρεσίες πληροφοριών της Συμμαχίας, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η Μόσχα ενδέχεται να εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς το επόμενο διάστημα. Δυτικοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών αναφέρουν ότι η Ρωσία έχει εντείνει πρόσφατα τις συγκαλυμμένες επιθέσεις εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ.



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Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, Γερμανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο Λευκορώσων, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν εμπρηστική επίθεση σε κτίριο ή εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή της Νυρεμβέργης, ενώ τον Σεπτέμβριο, η γερμανική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, κάτι που η Μόσχα αρνήθηκε.



Στο μεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Ρωσία στο πλαίσιο των προσπαθειών για ειρήνη στην Ουκρανία, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις στην Ευρώπη, όπου πολλές κυβερνήσεις επιμένουν να συνεχιστεί η οικονομική απομόνωση της Μόσχας. Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο επανεξετάζει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη, διαδικασία που ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην ήπειρο. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει, άλλωστε, ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα τους, καθώς οι ΗΠΑ εστιάζουν σε απειλές στη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ασία.