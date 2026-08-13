Reuters: Η Ουκρανία πρότεινε στη Ρωσία κατάπαυση πυρός εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα - iefimerida.gr

Η Ουκρανία πρότεινε στη Ρωσία κατάπαυση πυρός εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ουκρανία διαβίβασε στη Ρωσία, μέσω τρίτης χώρας, πρόταση για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα, όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή.

Η Μόσχα δεν έχει απαντήσει ακόμα στην ουκρανική πρόταση

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει λάβει απάντηση από τη Μόσχα, διευκρινίζεται.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει πως οι επιθέσεις εναντίον φορτίων σιτηρών και λιμενικών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο φέτος στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως.