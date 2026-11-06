Reuters: Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν καταιγισμό νομοσχεδίων για την ΑΙ -Τι θα κάνουν όταν πάρουν τον έλεγχο του Κογκρέσου - iefimerida.gr

Τις επόμενες κινήσεις των Δημοκρατικών για την ΑΙ και τα data centers μόλις αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, τον Ιανουάριο, αποκαλύπτει το Reuters.



Επικαλούμενο δηλώσεις βουλευτών, συνεργατών του Κογκρέσου και εκπροσώπων οργανώσεων, αναφέρει ότι σχεδιάζουν να προωθήσουν ένα ευρύ πακέτο νέων νομοθετικών ρυθμίσεων.

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Τα σχέδια αυτά σηματοδοτούν μια σημαντική στροφή σε σχέση με την περίοδο που το Κογκρέσο ελέγχονταν από τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι εστίασαν κυρίως στην προώθηση της ανάπτυξης της ΑΙ και απέφυγαν να θεσπίσουν περιορισμούς, παρότι οι ψηφοφόροι άρχισαν να αντιδρούν στην ταχεία ανάπτυξη των data centers και στις τεράστιες ενεργειακές τους ανάγκες.



Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να καταθέσουν νομοσχέδια που αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών από το αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με τα data centers, στην επιβολή ανεξάρτητων ελέγχων σε προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και να αποσαφηνίσουν επίσης το πλαίσιο που θα αφορά στις ευθύνες των εταιρειών ΑΙ για τυχόν βλάβες που προκαλούνται από τα προϊόντα τους.

Οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία θα αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια όσο ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στον Λευκό Οίκο, καθώς ο ίδιος έχει επανειλημμένα απορρίψει τις εκκλήσεις για θέσπιση υποχρεωτικών κανόνων που να διέπουν την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, Δημοκρατικοί βουλευτές και εξωτερικοί φορείς επισημαίνουν ότι ο έλεγχος των επιτροπών του Κογκρέσου θα δώσει στο κόμμα τη δυνατότητα να προωθούν προτάσεις, να καλούν στελέχη του κλάδου για να καταθέσουν και θα να ενισχύσει τη στήριξη για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση που τα συστήματα ΑΙ προκαλέσουν πραγματική βλάβη.



Όπως εξηγεί το Reuters, τυχόν περιορισμοί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να πλήξουν τα κέρδη του κλάδου, εάν επιβραδύνουν τη διάθεση νέων μοντέλων ή αναγκάσουν τις εταιρείες να τροποποιήσουν τη λειτουργία των εργαλείων που διαθέτουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες ότι τα προϊόντα τους προκαλούν βλάβες στους ανθρώπους.

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Πολλαπλά νομοσχέδια στο τραπέζι -Πώς σχεδιάζουν να ρυθμίσουν την ΑΙ οι Δημοκρατικοί

Ο Γκρεγκ Κασάρ, Δημοκρατικός βουλευτής από το Τέξας, δήλωσε ήδη αυτή την εβδομάδα ότι τα στελέχη εταιρειών ΑΙ θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν ενόρκως.

Ο Γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη -ο οποίος αναμένεται να αναλάβει επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία- δήλωσε ότι η προστασία των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος που συνδέεται με την ταχεία επέκταση των data centers θα συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές του για το επόμενο έτος.



Η βουλευτής Lori Trahan από τη Μασαχουσέτη, μία από τις σημαντικότερες φωνές του Δημοκρατικού Κόμματος όσον αφορά την πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σχεδιάζει να προωθήσει νομοθεσία που προβλέπει την αξιολόγηση των κορυφαίων μοντέλων ΑΙ από ειδικούς εμπειρογνώμονες, βάσει προτύπων ασφαλείας. Σύμφωνα με συνεργάτη της, θα επιδιώξει να αποσαφηνιστεί νομοθετικά ότι οι εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες όταν τα συστήματα ΑΙ λειτουργούν με επιβλαβή τρόπο.



Η βουλευτής Zoe Lofgren, Δημοκρατική από την Καλιφόρνια, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη «υπεύθυνων ρυθμίσεων για την ΑΙ, προωθώντας παράλληλα την καινοτομία». Ο Aμπντούλ Ελ-Σαγέντ, Δημοκρατικός από το Μίσιγκαν που εξελέγη στη Γερουσία, είχε προτείνει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης.

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Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, οι περισσότεροι ψηφοφόροι στις ΗΠΑ θεωρούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ και το Κογκρέσο δεν αντιμετωπίζουν με την απαιτούμενη σοβαρότητα τους κινδύνους της ΑΙ και επιθυμούν η κυβέρνηση να θεσπίσει νέους κανονισμούς για την τεχνολογία αυτή.



Ο Εντ Μιλς, επικεφαλής έρευνας πολιτικής στη Raymond James, δήλωσε ότι μία κρίση θα μπορούσε να δημιουργήσει αρκετή πολιτική στήριξη ώστε να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις του προέδρου απέναντι στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. «Η πιθανότητα θέσπισης νομοθεσίας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναμένει ο κόσμος», δήλωσε.



Το Κογκρέσο μπορεί να παρακάμψει ένα προεδρικό βέτο, εφόσον εξασφαλίσει τη στήριξη των δύο τρίτων των μελών και στα δύο σώματα. Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν επίσης να επιχειρήσουν να εντάξουν ρυθμίσεις για την ΑΙ σε συνήθη νομοσχέδια που πρέπει να εγκρίνονται από το Κογκρέσο κάθε χρόνο, ανέφερε ο Μιλς.

Tεχνολογικοί κολοσσοί στο στόχαστρο των Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν επίσης να αξιοποιήσουν τις νέες τους αρμοδιότητες για να εντείνουν τον έλεγχο στις ισχυρότερες εταιρείες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI και Anthropic. Τον Οκτώβριο, η Lofgren και άλλοι Δημοκρατικοί επικεφαλής επιτροπών της Βουλής ζήτησαν από τις εταιρείες OpenAI, Anthropic, Meta, Google (της Alphabet) και SpaceX να περιγράψουν αναλυτικά τις πρακτικές ασφαλείας τους και να αναφέρουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εργαλεία ΑΙ προέβησαν σε ενέργειες που δεν είχαν προβλεφθεί από τους δημιουργούς τους.