Tο ρεσάλτο των Αμερικανών πεζοναυτών στο ιρανικό πλοίο -Βίντεο από την επιχείρηση - iefimerida.gr

Νέες εικόνες από την εντυπωσιακή επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων ρίχνουν φως στο πώς οι πεζοναύτες των ΗΠΑ κατέλαβαν ιρανικό φορτηγό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Spruance εντόπισε το ιρανικό σκάφος στον Κόλπο του Ομάν. Επί έξι ώρες, το ιρανικό πλήρωμα αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των Αμερικανών για αλλαγή πορείας, οδηγώντας σε περαιτέρω ενέργειες.

Έπειτα από την άρνηση συμμόρφωσης, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο προχώρησε σε στοχευμένα πυρά, πλήττοντας το σύστημα πρόωσης του ιρανικού σκάφους. Στη συνέχεια, πεζοναύτες από ελικόπτερα επιβιβάστηκαν στο πλοίο, θέτοντάς το υπό πλήρη έλεγχο.

Οι ΗΠΑ δικαιολόγησαν την επιχείρηση, δηλώνοντας ότι το USS Spruance εντάσσεται στην αυξημένη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Το ιρανικό πλοίο φερόταν υπό κυρώσεις για παράνομες δραστηριότητες, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε την αγνόηση των προειδοποιήσεων.

Η ιρανική πλευρά καταδίκασε έντονα την επιχείρηση ως «ένοπλη πειρατεία», κατηγορώντας τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας και προειδοποιώντας για απάντηση. Η Τεχεράνη θεωρεί την ενέργεια επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί τις διπλωματικές συνομιλίες στην εύθραυστη περιοχή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή της επιχείρησης, στο οποίο καταγράφεται το ρεσάλτο των Αμερικανών πεζοναυτών στο ιρανικό πλοίο «Touska».

Στα πλάνα διακρίνονται πεζοναύτες να κατεβαίνουν με σχοινιά από ελικόπτερα που απονηώθηκαν από το αμφίβιο επιθετικό πλοίο USS Tripoli και να προσεγγίζουν το κατάστρωμα του πλοίου, καταλαμβάνοντάς το μέσα σε λίγα λεπτά.

Η επιχείρηση βήμα-βήμα

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, η επιχείρηση ξεκίνησε όταν το αντιτορπιλικό USS Spruance εντόπισε το ιρανικό σκάφος να κινείται στην περιοχή του Κόλπου του Ομάν.

Για περίπου έξι ώρες, το πλήρωμα του ιρανικού πλοίου δε συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των Αμερικανών να αλλάξει πορεία. Τότε, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο προχώρησε σε στοχευμένα πυρά, ακινητοποιώντας το ιρανικό πλοίο μέσω πλήγματος στο σύστημα πρόωσης.

Ακολούθησε η φάση του ρεσάλτου: ελικόπτερα μετέφεραν πεζοναύτες, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο από αέρος και ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχό του.

Ο ρόλος της αμερικανικής δύναμης

Το USS Spruance αποτελεί μέρος της ομάδας μάχης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, που επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή γύρω από το Ιράν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους το ιρανικό πλοίο είχε τεθεί υπό κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και θεωρείτο ύποπτο για παράνομες δραστηριότητες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δόθηκαν «δίκαιες προειδοποιήσεις» πριν την επιχείρηση και ότι το πλήρωμα του ιρανικού πλοίου αγνόησε τις εντολές.

Σφοδρή αντίδραση από το Ιράν

Η ιρανική πλευρά καταδίκασε έντονα την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για «ένοπλη πειρατεία» και κατηγορώντας τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό στρατιωτικό επιτελείο υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εμπορικό πλοίο σε διεθνή ύδατα, ενώ προειδοποίησε ότι θα υπάρξει σύντομα απάντηση.

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι με τέτοιες ενέργειες κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση στον Περσικό Κόλπο.

Απειλή για τις διπλωματικές εξελίξεις

Το περιστατικό προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την πορεία των ήδη εύθραυστων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η συνέχιση τέτοιων στρατιωτικών ενεργειών, ιδιαίτερα γύρω από τα Στενά του Χορμούζ, ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε πλήρη αποχώρηση από τις συνομιλίες.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι πρόκειται για επιχείρηση επιβολής κυρώσεων σε πλοίο που αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Κλιμάκωση στην περιοχή

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή, με τις αμερικανικές δυνάμεις να έχουν δώσει εντολή σε δεκάδες πλοία να αλλάξουν πορεία τις τελευταίες ημέρες.

Καθώς η ένταση κλιμακώνεται, ο κίνδυνος ευρύτερης σύγκρουσης παραμένει ορατός, με την κατάσταση στον Κόλπο του Ομάν να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εύθραυστη.