Ρεπουμπλικανός κατέθεσε αίτηση καθαίρεσης του Πιτ Χέγκσεθ στο Κογκρέσο -Επικαλείται οκτώ άρθρα που παραβιάστηκαν - iefimerida.gr

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, Τόμας Μάσι, κατέθεσε οκτώ άρθρα κατηγορίας ζητώντας την παραπομπή του Πιτ Χέγκσεθ.

Σε αυτά, ο Μάσι κατηγορεί τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ ότι διεξήγαγε παράνομα πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Παράλληλα, του αποδίδει κατάχρηση εξουσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως επικεφαλής του Πενταγώνου.

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Η Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία την περίοδο αυτή διατηρούν την πλειοψηφία οι Ρεπουμπλικανοί, ενδέχεται να προχωρήσει σε ψηφοφορία ακόμη και από την Τετάρτη, καθώς ορισμένοι βουλευτές του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνταχθούν με τους Δημοκρατικούς και να στηρίξουν τις κατηγορίες.

Η παραπομπή του Χέγκσεθ σε δίκη θα αποτελούσε σοβαρό πολιτικό πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, δεν θα συνεπαγόταν αυτομάτως την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

Για να συμβεί αυτό, θα έπρεπε να ακολουθήσει δίκη στη Γερουσία και να υπάρξει καταδικαστική απόφαση με πλειοψηφία δύο τρίτων των γερουσιαστών που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό εμπόδιο, ακόμη και μετά την ανάληψη του ελέγχου της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς τον Ιανουάριο.

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Η προσπάθεια παραπομπής Χέγκσεθ αποκτά δυναμική

Η πρωτοβουλία για την παραπομπή του Χέγκσεθ έχει αποκτήσει νέα δυναμική μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί επικράτησαν και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να ελέγχουν το Κογκρέσο έως ότου αναλάβουν τα καθήκοντά τους οι νεοεκλεγέντες βουλευτές και γερουσιαστές, στις 3 Ιανουαρίου. Ωστόσο, η συντριπτική εκλογική τους ήττα έχει πυροδοτήσει εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και έχει αποδυναμώσει την κομματική πειθαρχία.

Παράλληλα, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές που έχασαν τις έδρες τους ενδέχεται να επιλέξουν να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, εξέλιξη που θα μπορούσε να διευκολύνει την έγκριση του ψηφίσματος για την παραπομπή.

«Αναμφίβολα, ναι»

Ο Μάσι, ένας από τους πλέον έντονους επικριτές του Τραμπ, ο οποίος ηττήθηκε και ο ίδιος στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές από υποψήφιο που είχε τη στήριξη του προέδρου, αξιοποιεί μια ειδική κοινοβουλευτική διαδικασία, προκειμένου να υποχρεώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εξετάσει το ψήφισμά του εντός δύο ημερών από την κατάθεσή του.

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Οι ηγετικοί παράγοντες των Ρεπουμπλικανών, ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την πρωτοβουλία μέσω διαδικαστικής ψηφοφορίας.

Τα οκτώ άρθρα κατηγορίας υποστηρίζουν ότι ο Χέγκσεθ παραβίασε τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα του προέδρου των ΗΠΑ να εμπλέκει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε εχθροπραξίες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Οι κατηγορίες αφορούν επίσης ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με απώλειες αμάχων, καθώς και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Υεμένη και τη Βενεζουέλα.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία του σώματος τον Ιανουάριο, τάχθηκε υπέρ της παραπομπής του Χέγκσεθ την Κυριακή.

«Η απάντησή μου στο ψήφισμα για την παραπομπή του Χέγκσεθ είναι κατηγορηματικά “ναι”», δήλωσε ο Τζέφρις στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

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«Ο αποκαλούμενος υπουργός Άμυνας έχει καταχραστεί την εξουσία του, έχει υπονομεύσει την εθνική μας ασφάλεια και έχει ενορχηστρώσει αυτόν τον απερίσκεπτο και δαπανηρό πόλεμο στο Ιράν», πρόσθεσε. «Ο Πιτ Χέγκσεθ πρέπει να αποχωρήσει», συμπλήρωσε.