 Ένα Renault 5 του 1982 που βρέθηκε σε γκαράζ πωλήθηκε σε τιμή-ρεκόρ -Είχε διανύσει μόλις 12 χλμ. - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα Renault 5 του 1982 που βρέθηκε σε γκαράζ πωλήθηκε σε τιμή-ρεκόρ -Είχε διανύσει μόλις 12 χλμ.

Ένα Renault 5 του 1982 που βρέθηκε σε γκαράζ πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Ένα Renault 5 του 1982 που βρέθηκε σε γκαράζ πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια απίστευτη ιστορία κρύβεται πίσω από ένα φαινομενικά συνηθισμένο Renault 5 TL του 1982, που παρέμεινε ξεχασμένο για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες σε γκαράζ στη Γαλλία.

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Το αυτοκίνητο που έμεινε ανέγγιχτο στο γκαράζ για δεκαετίες

Το μικρό αυτοκίνητο βρισκόταν κάτω από ένα κάλυμμα, προστατευμένο από τα αδιάκριτα βλέμματα, ενώ η πόρτα του χώρου όπου ήταν αποθηκευμένο δεν είχε ανοίξει για πάνω από 40 χρόνια. Όταν τελικά αποκαλύφθηκε, η εικόνα που αντίκρισαν οι νέοι ιδιοκτήτες του έμοιαζε περισσότερο με σκηνή από κινηματογραφική ταινία παρά με πραγματικό εύρημα.

Το Renault 5 είχε παραμείνει ουσιαστικά ανέγγιχτο από το 1982, διατηρώντας στο κοντέρ του μόλις 12 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση αυτοκινήτου που, παρά την ηλικία του, παρέμενε σχεδόν στην κατάσταση στην οποία είχε βγει από το εργοστάσιο.

Η είδηση για το αυτοκίνητο προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στους λάτρεις των κλασικών οχημάτων. Η αξία του, μάλιστα, αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα περίμενε κανείς για ένα τόσο κοινό μοντέλο.

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Σε δημοπρασία, το Renault 5 TL έφτασε τελικά τα 53.711 ευρώ, μετατρέποντας ένα αυτοκίνητο που παρέμενε για 43 χρόνια κρυμμένο σε έναν αχυρώνα σε ένα απρόσμενο συλλεκτικό απόκτημα.

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