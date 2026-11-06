Ρεκόρ Γκίνες: 553 άνθρωποι στριμώχτηκαν σε ένα διαμέρισμα στην Κίνα -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένα ασυνήθιστο ρεκόρ Γκίνες καταγράφηκε στην Κίνα, όταν 553 άνθρωποι κατάφεραν να χωρέσουν ταυτόχρονα μέσα σε ένα διαμέρισμα!

Το εντυπωσιακό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, στην πόλη Γιντσουάν, στην αυτόνομη περιοχή Νινγκσιά Χουέι της Κίνας, με πρωτοβουλία της εταιρείας Ningxia Beita Fengming Real Estate Development Co., Ltd.

Η προσπάθεια έλαβε χώρα σε διαμέρισμα του οικιστικού συγκροτήματος Beita Fengming, με τους 553 συμμετέχοντες να στριμώχνονται στον ίδιο χώρο, καταφέρνοντας να καταρρίψουν το ρεκόρ για τους περισσότερους ανθρώπους που έχουν συγκεντρωθεί ταυτόχρονα σε ένα διαμέρισμα.

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