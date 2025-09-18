 Αρνητικό ρεκόρ στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις δασικές φωτιές στην Ευρώπη - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Αρνητικό ρεκόρ στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις δασικές φωτιές στην Ευρώπη

Φωτιά στην Πορτογαλία
Φωτιά στην Πορτογαλία/ Φωτογραφία: AP IMAGES
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα δυσάρεστο ρεκόρ σπάει στην γηραία ήπειρο, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις φωτιές ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που καταγράφονται.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, που συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχουν καταγραφές – δηλαδή εδώ και 23 χρόνια – στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του προγράμματος Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service / CAMS).

Μετά τους καλοκαιρινούς μήνες που χαρακτηρίστηκαν από «έντονες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη», ιδίως στην Ιβηρική Χερσόνησο, «οι εκτιμήσεις για τις συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2 σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο είναι – από τα τέλη Αυγούστου και ενώ η περίοδος των πυρκαγιών δεν έχει παρέλθει – οι υψηλότερες» που έχουν καταγραφεί από τότε που υπάρχουν δεδομένα της CAMS, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εκδόθηκε σήμερα.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
