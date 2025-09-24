«Ρατσιστής, σεξιστής και μισογύνης», λέει ο δήμαρχος του Λονδίνου για τον Τραμπ μετά την επίθεσή του - iefimerida.gr

Νέα επίθεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.



Ο Καν χαρακτήρισε τον Τραμπ «ρατσιστή, σεξιστή, μισογύνη» και «ισλαμοφοβικό» μετά την τελευταία επίθεση του Αμερικανού προέδρου εναντίον του.

Τραμπ για Καν: Απαίσιος δήμαρχος -Θέλουν να πάνε στον νόμο της σαρία

Η απάντηση του Καν έρχεται μετά τα όσα ανέφερε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχετε έναν απαίσιο δήμαρχο, έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο, και έχει αλλάξει, έχει αλλάξει τόσο πολύ. Τώρα θέλουν να πάνε στον νόμο της σαρία. Αλλά βρίσκεστε σε μια διαφορετική χώρα, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Τόσο η μετανάστευση όσο και οι αυτοκτονικές ενεργειακές ιδέες τους θα είναι ο θάνατος της δυτικής Ευρώπης αν δεν γίνει κάτι αμέσως. Αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.