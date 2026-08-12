Ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία «πέθανε» κατά λάθος τον βασιλιά Κάρολο – Πώς έγινε το λάθος - iefimerida.gr

Ένα τραγικό λάθος έκανε βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός τον περασμένο Μάιο, όταν ανακοίνωσε πως πέθανε ο βασιλιάς Κάρολος.



Αυτό έγινε γνωστό τώρα, σύμφωνα με την Ofcom, τη ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης της χώρας.



Οι τρεις ανακοινώσεις για τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου

Συγκεκριμένα, στις 19 Μαΐου, ο Radio Caroline μετέδωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Barry Marsh Show», τρεις προηχογραφημένες ανακοινώσεις που υποστήριζαν πως ο 77χρονος βασιλιάς Κάρολος πέθανε. Όπως γνωστοποίησε η Ofcom, έλαβε δύο καταγγελίες σχετικά με τις ανακοινώσεις αυτές, οι οποίες διέκοψαν την κανονική μουσική ροή του ραδιοφωνικού σταθμού.



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Ακολούθησε μάλιστα και τρίτη ανακοίνωση, στην οποία ο σταθμός ανέφερε ότι τα «μέσα ενημέρωσης» επιβεβαίωσαν τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Στη συνέχεια ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, πριν επαναληφθεί μία από τις ανακοινώσεις. Ακολούθησε σιγή περίπου 16 λεπτών, σύμφωνα με την έκθεση της Ofcom, και μετά η εκπομπή συνεχίστηκε κανονικά. Ο παρουσιαστής ζήτησε συγνώμη από τους ακροατές περίπου 30 λεπτά μετά τη μετάδοση των ανακοινώσεων, επιβεβαιώνοντας πως ο βασιλιάς Κάρολος δεν είχε πεθάνει.



«Μόλις ενημερώθηκα ότι λίγο νωρίτερα μεταδώσαμε κατά λάθος κάποιες πληροφορίες. Εγώ ο ίδιος δεν τις άκουσα, αλλά είναι λανθασμένες. Πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα και, φυσικά, ζητούμε συγνώμη», είπε ο παρουσιαστής.



Η εξήγηση του ραδιοφωνικού σταθμού – Πώς έγινε το λάθος



Ο Radio Caroline, ο οποίος μεταδίδει κυρίως μουσική από τη δεκαετία του 1960 έως και σήμερα, ανέφερε ότι την ώρα του περιστατικού η εκπομπή μεταδιδόταν από απομακρυσμένη τοποθεσία. Παράλληλα, ένας υπάλληλος πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε έναν υπολογιστή του στούντιο και εντόπισε τα τρία αρχεία που είχαν προετοιμαστεί σε περίπτωση θανάτου του βασιλιά Καρόλου.



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Όπως εξήγησε ο σταθμός, «τα συγκεκριμένα αρχεία συνοδεύονται από ένα σύνολο αυστηρών οδηγιών προς τους παρουσιαστές και τους υπεύθυνους΄, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν πριν από τη μετάδοσή τους. Ωστόσο, από περιέργεια, ο υπάλληλος αναπαρήγαγε τα αρχεία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ροή της εκπομπής από την απομακρυσμένη τοποθεσία όπου βρισκόταν ο παρουσιαστής και τα αρχεία να μεταδοθούν στον αέρα» αναφέρει το δελτίο της Ofcom.



Όταν ο υπάλληλος αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, σταμάτησε την αναπαραγωγή των αρχείων και έφυγε από το γραφείο. Ο παρουσιαστής της εκπομπής, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν σε τηλεφωνική κλήση, δεν αντιλήφθηκε ότι τα αρχεία είχαν μεταδοθεί κατά λάθος.

Μόλις ο παρουσιαστής συνειδητοποίησε ότι μεταδιδόταν λάθος πρόγραμμα, επικοινώνησε με έναν τεχνικό του σταθμού, ο οποίος γνώριζε ήδη τι είχε συμβεί και διερευνούσε το περιστατικό. Στη συνέχεια, επανέφεραν την κανονική εκπομπή.

Ο Radio Caroline δήλωσε στην Ofcom ότι «αντιμετώπισε το θέμα με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα και ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 30 λεπτών, μέχρι να ζητηθεί συγγνώμη, έγιναν πολλές ενέργειες», ενώ το προσωπικό του σταθμού έδρασε «μόλις αυτό κατέστη δυνατό».

Ζήτησε συγνώμη ο υπάλληλος

Ο υπάλληλος που αναπαρήγαγε τα λανθασμένα αρχεία «δέχθηκε επίπληξη» και έκτοτε «ζήτησε συγγνώμη», ανέφερε ο σταθμός στην Ofcom. Πρόσθεσε επίσης ότι τα συγκεκριμένα αρχεία πλέον αποθηκεύονται σε εξωτερικό σκληρό δίσκο. Οι παρουσιαστές και το υπόλοιπο προσωπικό «ενημερώθηκαν εκ νέου για τις σχετικές διαδικασίες», πρόσθεσε ο σταθμός.