Πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Τουρκία -Τουλάχιστον 16 τραυματίες, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 16 μαθητές τραυματίστηκαν από πυρά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της επαρχίας Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο έδειχναν δεκάδες μαθητές να τρέχουν έξω από το σχολείο προς την πύλη και στον δρόμο.

Πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Τουρκία

Ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε ένα σχολείο στη νοτιοανατολική Τουρκία την Τρίτη, τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 άτομα πριν αυτοκτονήσει, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο δράστης, οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πυροβόλησε τυχαία σε ένα επαγγελματικό λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα, πριν κρυφτεί μέσα στο κτίριο και αυτοκτονήσει.

Το κίνητρο παραμένει ασαφές. Οι επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία είναι σπάνιες στην Τουρκία, γράφει το Associated Press.

Ειδικές μονάδες της Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στο σημείο, αφού ο δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί, ενώ όλο το προσωπικό και οι μαθητές εκκένωσαν το σχολείο, σύμφωνα με το NTV.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο Αχμέτ Κογιουντσού, στη συνοικία Χασάν Τσελεμπί του Σιβερέκ. Ένα άτομο, ηλικίας περίπου 18 έως 20 ετών, φέρεται να εισήλθε στο χώρο του σχολείου και να άνοιξε πυρ με όπλο μεγάλου διαμετρήματος, τόσο στην αυλή όσο και εντός του κτιρίου, πυροβολώντας αδιακρίτως.

Οι αρχές αντέδρασαν άμεσα στο περιστατικό, αποστέλλοντας ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Μετά από ειδοποίηση, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομικές δυνάμεις και μονάδες της στρατοχωροφυλακής. Οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το σχολείο, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.