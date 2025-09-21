 Πυροβολισμοί σε γάμο στο Νιου Χάμσαϊρ: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε γάμο στο Νιου Χάμσαϊρ: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Περιπολικά στις ΗΠΑ
Πυροβολισμοί με νεκρό σε γάμο στις ΗΠΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Ενας νεκρός και αρκετοί τραυματίες φέρονται να υπάρχουν μετά από πυροβολισμούς σε κλαμπ στο Νιου Χάμσαϊρ.

Το επεισόδιο έγινε στο Sky Meadow Country Club όπου σύμφωνα με τις αρχές ο ένοπλος έχει συλληφθεί.

Δεν είναι γνωστό σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα θύματα, ούτε η αιτία του επεισοδίου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κλαμπ φιλοξενούνταν γάμος στις εγκαταστάσεις του. 

Σύμφωνα με μία μαρτυρία, ο δράστης φώναξε «Τα παιδιά είναι ασφαλή, λευτεριά στη Παλαιστίνη» πριν αρχίσει να πυροβολεί.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νιου Χάμσαϊρ πυροβολισμοί γάμος νεκρός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ