Πυροβολισμοί σε γάμο στο Νιου Χάμσαϊρ: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης - iefimerida.gr

Ενας νεκρός και αρκετοί τραυματίες φέρονται να υπάρχουν μετά από πυροβολισμούς σε κλαμπ στο Νιου Χάμσαϊρ.
Το επεισόδιο έγινε στο Sky Meadow Country Club όπου σύμφωνα με τις αρχές ο ένοπλος έχει συλληφθεί.
Δεν είναι γνωστό σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα θύματα, ούτε η αιτία του επεισοδίου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κλαμπ φιλοξενούνταν γάμος στις εγκαταστάσεις του.
Σύμφωνα με μία μαρτυρία, ο δράστης φώναξε «Τα παιδιά είναι ασφαλή, λευτεριά στη Παλαιστίνη» πριν αρχίσει να πυροβολεί.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο