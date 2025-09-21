Πυροβολισμοί σε γάμο στο Νιου Χάμσαϊρ: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης - iefimerida.gr

Ενας νεκρός και αρκετοί τραυματίες φέρονται να υπάρχουν μετά από πυροβολισμούς σε κλαμπ στο Νιου Χάμσαϊρ.

Το επεισόδιο έγινε στο Sky Meadow Country Club όπου σύμφωνα με τις αρχές ο ένοπλος έχει συλληφθεί.

Δεν είναι γνωστό σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα θύματα, ούτε η αιτία του επεισοδίου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κλαμπ φιλοξενούνταν γάμος στις εγκαταστάσεις του.

Σύμφωνα με μία μαρτυρία, ο δράστης φώναξε «Τα παιδιά είναι ασφαλή, λευτεριά στη Παλαιστίνη» πριν αρχίσει να πυροβολεί.

