Τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, έξω από το προξενείο του Ισραήλ -Νεκρός ένας εκ των δραστών - iefimerida.gr

Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε μπροστά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου.

Αρχικά σε ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Κωνσταντινούπολης αναφέρθηκε ότι: «Τρία άτομα εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν».

Τα τουρκικά ΜΜΕ ανακοίνωσαν, ανασκευάζοντας προηγούμενες πληροφορίες που έκαναν λόγο για 3 νεκρούς, ότι υπάρχει ένας νεκρός και μάλιστα από τους δράστες της επίθεσης, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση είχε ο δράστης που σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών στην Κωνσταντινούπολη μπροστά από το κτίριο, όπου στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας αναφέρει ότι ο δράστης ονόματι Γιουνούς Ε.Σ., που σκοτώθηκε «είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία».

Τούρκοι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν την οργάνωση, με την οποία είχε διασυνδέσεις ο δράστης, αλλά τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μπορεί να πρόκειται για τον ISIS.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας για την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μπροστά από τα κτίρια Yapı Kredi Plaza, στην περιοχή Μπεσίκτας, με στόχο αστυνομικούς των που βρίσκονταν σε υπηρεσία. Κατά την ανταλλαγή πυρών, τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.



Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά – ο ένας στο πόδι και ο άλλος στο αυτί – χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.



«Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη νοικιάζοντας όχημα από τη Νικομήδεια. Ο ένας εκ των δραστών, Γιουνούς Ε.Σ., ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός, φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται θρησκευτικά στοιχεία. Οι άλλοι δύο, Ονούρ Τσ. και Ενές Τσ., που είναι αδέλφια, συνελήφθησαν τραυματισμένοι, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο Ονούρ Τσ. είχε ποινικό μητρώο για υπόθεση ναρκωτικών.



Οι Αρχές εντόπισαν εκτεταμένη ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των τριών δραστών, ενώ η ανάκριση των τραυματιών βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε νωρίτερα:« Οι δυνάμεις ασφαλείας μας εργάζονται για τις διασυνδέσεις και άλλες πτυχές σχετικά με το περιστατικό. Είναι μια πράξη που μυρίζει προβοκάτσια. Δεν υπήρξε καμία δραστηριότητα στο προξενείο για περίπου 2,5 χρόνια. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει διπλωματικό προσωπικό που να ζει στο προξενείο.

Στόχος το ισραηλινό προξενείο

Ο δημοσιογράφος Tamer Oskay έκανε την ακόλουθη δήλωση στο CNNtutrk:

«Το Αστυνομικό Τμήμα της Κωνσταντινούπολης είχε ήδη λάβει προφυλάξεις εδώ και μέρες σχετικά με το ενδεχόμενο επίθεσης. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, σήμερα τρεις δράστες επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν δολοφονική επίθεση στον 7ο όροφο του κτιρίου του προξενείου. Οι φρουροί ασφαλείας και οι αστυνομικοί στην πόρτα τούς εντόπισαν. Δύο από τους τρεις δράστες εθεάθησαν να φέρουν βαριά όπλα. Όταν απάντησαν στην προειδοποίηση της αστυνομίας να σταματήσουν ανοίγοντας πυρ, ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αμέσως μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, δύο δράστες πυροβολήθηκαν από αστυνομικούς. Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί τους αστυνομικούς».

«Στόχος του ήταν να εισέλθει στο κτίριο. Προσπαθούσε να φτάσει στο προξενείο. Όταν η αστυνομία απάντησε, ο τρίτος δράστης πυροβολήθηκε επίσης. Συνελήφθη τραυματισμένος. Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή έχουν ενισχυθεί αυτήν τη στιγμή, επειδή πιστεύεται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι δράστες».

Πλάνα από τη στιγμή της συμπλοκής

Πυροβολισμοί μπροστά από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν συγκεκριμένα μπροστά από το κτίριο που στεγάζει το ισραηλινό προξενείο στην Πόλη, στην περιοχή Μπεσίκτας.

Έχουν σπεύσει ομάδες αστυνομικών, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΝTV υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αστυνομικές αρχές διάρκειας 5 λεπτών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε σύμφωνα με το Haberturk: «Σχετικά με τις αναφορές για πυροβολισμούς γύρω από το ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, έχουν διοριστεί ένας αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας και δύο εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς μας έχουν ξεκινήσει τις έρευνές τους».

Iσραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν Ισραηλινοί διπλωμάτες στην Τουρκία.