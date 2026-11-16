Πυροβολισμοί σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Υόρκη -Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο υπάλληλοι ασφαλείας, νεκρός ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε συγκρότημα κατοικιών κατά το οποίο έχουν τραυματιστεί τρία άτομα.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι δύο αστυνομικοί ενώ ο δράστης της επίθεσης ταμπουρώθηκε μέσα σε διαμέρισμα. Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός αφού αυτοπυροβολήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο τεράστιο συγκρότημα κατοικιών Co-op City, στο Μπρονξ, σύμφωνα με την αστυνομία. Πρόκειται για περισσότερα από 15.300 συνεταιριστικά διαμερίσματα σε πολυώροφα κτίρια και κατοικίες τύπου townhouse, 50.000 κατοίκους και δικό του ταχυδρομικό κώδικα.

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Οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Δεν είχε γίνει άμεσα γνωστό αν και το τρίτο θύμα ήταν επίσης υπάλληλος της υπηρεσίας ασφαλείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

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Οι υπάλληλοι του κέντρου διαχείρισης έκτακτων περιστατικών του συγκροτήματος δήλωσαν ότι δεν διέθεταν καμία πληροφορία.