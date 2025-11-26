Πυροβολισμοί δίπλα στον Λευκό Οίκο: Τραυματίες δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς -Ενημερώθηκε ο Τραμπ - iefimerida.gr

Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς φέρεται να έχουν δεχθεί πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο, ενώ έχει αποκλειστεί η κατοικία του Αμερικανού προέδρου.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα θύματα είναι μέλη της Εθνοφρουράς, όπως διευκρίνισε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν πριν από λίγο στην Ουάσιγκτον», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή και συνέλαβαν έναν ύποπτο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ελάχιστα μέτρα μακριά από τον Λευκό Οίκο

Το περιστατικό φαίνεται πως έγινε ελάχιστα μέτρα βορειοδυτικά από τον Λευκό Οίκο, κοντά στο ξενοδοχείο Club Quarters και τον σταθμό του μετρό «Φάραγκατ Νορθ».

Η τοπική αστυνομία απέκλεισε αρκετά τετράγωνα της 17ης Οδού, ΒΔ, και καλεί τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

Διασώστες και αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο όπου έγινε το σοβαρό περιστατικό.