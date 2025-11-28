Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Στους 128 οι νεκροί -«Οι συναγερμοί δεν λειτουργούσαν σωστά» - iefimerida.gr

Σε μια ανείπωτη τραγωδία έχει εξελιχθεί η καταστροφική πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Χόνγκ Κονγκ, με τους νεκρούς να φτάνουν τους 128 καθώς άλλοι 200 αγνοούνται.

Ο υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ Κρις Τανγκ δήλωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης σε συγκρότημα πολυώροφων κτιρίων όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους.

200 αγνοούμενοι στην πυρκαγιά του Χονγκ Κονγκ

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 79, εκ των οποίων οι 12 είναι πυροσβέστες και ένας από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.