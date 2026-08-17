Πυρκαγιά στο Βέλγιο: Οι φλόγες έφτασαν μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια στη Γερμανία -Μερική εκκένωση σε παραμεθόρια πόλη - iefimerida.gr

Σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τα πρώτα σπίτια της Γερμανίας έφτασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι φλόγες από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στο Βέλγιο, προκαλώντας νέο συναγερμό στην παραμεθόρια πόλη Μόνσαου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι φλόγες από την πυρκαγιά στο Βέλγιο έφτασαν σε απόσταση 300 μέτρων από κατοικίες στη γερμανική πόλη Μόνσαου. Οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης για δύο περιοχές, αν και το κύριο μέτωπο παραμένει στη βελγική πλευρά.

Ισχυρές γερμανικές πυροσβεστικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στα σύνορα σε επιφυλακή. Αν και οι άνεμοι είναι προσωρινά ευνοϊκοί, ελήφθησαν προληπτικά μέτρα όπως η κατάβρεξη λιβαδιών για να δημιουργηθούν ζώνες άμυνας.

Στη βελγική πλευρά, εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν σε δύσβατο έδαφος. Στην κατάσβεση συνδράμουν εναέρια μέσα από Ολλανδία και Σουηδία, γερμανικές δυνάμεις, καθώς και ντόπιοι αγρότες με υδροφόρα τρακτέρ.

Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, αν και δύο μέτωπα έχουν περιοριστεί. Η αιτία παραμένει άγνωστη, με τις ξηρές και θερμές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η κατάσταση στην περιοχή των συνόρων παραμένει κρίσιμη, καθώς η φωτιά έχει ήδη κατακάψει περίπου 3.000 εκτάρια, δηλαδή σχεδόν 30.000 στρέμματα, στο φυσικό πάρκο Χόες Βεν (Hohes Venn), σε μία από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία του Βελγίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πόλη Μόνσαου, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, είχε ήδη δώσει εντολή εκκένωσης για σπίτια στις περιοχές Ρούιτσχοφ και Γκάισμπεργκ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των γερμανικών Αρχών, οι φλόγες παραμένουν στη βελγική πλευρά των συνόρων, ενώ οι εστίες που πλησίασαν στα 300 μέτρα από τα σπίτια ήταν μικρότερες και όχι το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Σε επιφυλακή οι γερμανικές δυνάμεις -Ευνοϊκός ο άνεμος, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει

Οι γερμανικές Αρχές εκτιμούν ότι, για τις επόμενες ώρες, δεν θεωρείται πιθανό να περάσει το κύριο μέτωπο της φωτιάς σε γερμανικό έδαφος. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και είναι έτοιμες να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που οι φλόγες διασχίσουν τα σύνορα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθοριστικός παράγοντας παραμένουν οι άνεμοι, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες αλλάζουν συχνά κατεύθυνση. Οι συνθήκες ήταν κατά τη διάρκεια της νύχτας σχετικά ευνοϊκές, ωστόσο αναμενόταν ενίσχυση των ανέμων προς τα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Προληπτικά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν καταβρέξει με μεγάλες ποσότητες νερού τα λιβάδια γύρω από τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στη ζώνη κινδύνου, επιχειρώντας να δημιουργήσουν μια επιπλέον γραμμή άμυνας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 30 κάτοικοι των περιοχών που εκκενώθηκαν δεν πέρασαν τη νύχτα στα σπίτια τους. Ένα άτομο φιλοξενήθηκε σε προσωρινό χώρο σε σχολείο, ενώ οι υπόλοιποι έμειναν σε σπίτια συγγενών και φίλων.

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στο Βέλγιο

Στη βελγική πλευρά, εκατοντάδες πυροσβέστες και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τη φωτιά, η οποία έχει εξαπλωθεί σε δυσπρόσιτο έδαφος με δάση, τύρφη και βαλτώδεις εκτάσεις.

Η μορφολογία του εδάφους δυσκολεύει ιδιαίτερα την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων, με τις Αρχές να στηρίζονται σημαντικά και στην εναέρια πυρόσβεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση έχουν συνδράμει εναέρια μέσα από την Ολλανδία και τη Σουηδία, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Γερμανία έχουν περάσει στη βελγική πλευρά για να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Σημαντική είναι και η συνδρομή ντόπιων αγροτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τρακτέρ με δεξαμενές νερού για να μεταφέρουν νερό προς τα σημεία όπου μαίνεται η φωτιά. Σε ορισμένα σημεία, οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν να περιορίσουν τις φλόγες ώστε να μην εξαπλωθούν στα ψηλά έλατα και σε πυκνότερα τμήματα του δάσους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βελγικές Αρχές έχουν ήδη απομακρύνει κατοίκους από οικισμούς κοντά στο μέτωπο, ενώ οι πυκνοί καπνοί έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα του αέρα και σε περιοχές μακριά από την εστία της πυρκαγιάς.

Παρά τις προσπάθειες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη θέσει το σύνολο της πυρκαγιάς υπό έλεγχο. Δύο από τα μέτωπα που κινούνταν προς τις περιοχές Jalhay και Μόνσαου έχουν, πάντως, σύμφωνα με τις βελγικές Αρχές, περιοριστεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ξέσπασε σε περιοχή όπου είχε πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές και στο παρελθόν. Οι ιδιαίτερα ξηρές και θερμές συνθήκες, σε συνδυασμό με τους μεταβαλλόμενους ανέμους, έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.