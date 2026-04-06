Η Κίνα καθέλκυσε 10 πυρηνικά υποβρύχια σε 4 χρόνια -Οι ΗΠΑ κατασκεύασαν 7 την ίδια περίοδο - iefimerida.gr

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το νέο κινεζικό υποβρύχιο Type 095, ενισχύοντας τη στρατιωτική ισχύ της Κίνας και προκαλώντας ανησυχία στη Δύση.

Η Κίνα εντείνει με ταχύ ρυθμό την ανάπτυξη του στόλου πυρηνικών υποβρυχίων της, με πρόσφατες δορυφορικές εικόνες να αποκαλύπτουν την πρώτη μονάδα παραγωγής του νέου Type 095, ενός σύγχρονου επιθετικού υποβρυχίου. Το σκάφος φαίνεται να προετοιμάζεται για δοκιμαστικό πλου.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο ναυπηγείο Bohai Shipbuilding Heavy Industry Company (BSHIC), στην επαρχία Λιαονίνγκ, το μοναδικό στην Κίνα που κατασκευάζει πυρηνοκίνητα υποβρύχια. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική του Πεκίνου στον τομέα της ναυτικής ισχύος.



Type 095 - Τρίτης γενιάς υποβρύχιο

﻿Το Type 095, γνωστό και ως Type 09V, αποτελεί υποβρύχιο τρίτης γενιάς και ενσωματώνει σημαντικές σχεδιαστικές βελτιώσεις. Διαθέτει πηδάλιο τύπου X-tail και, σύμφωνα με ειδικούς, πιθανότατα σύστημα πρόωσης pump-jet, που μειώνει τον θόρυβο και την ανίχνευση.

Επιπλέον, το σκάφος παρουσιάζει ευρύτερη γάστρα σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Type 093 Shang-class, γεγονός που εκτιμάται ότι βελτιώνει την υδροδυναμική του απόδοση και την ησυχία πλεύσης. Οι αναλυτές συγκρίνουν το νέο υποβρύχιο με την αμερικανική κλάση Seawolf, λόγω μεγέθους και δυνατοτήτων.

SSN-21-seawolf / Φωτογραφία: AP

Στρατηγικές επιπτώσεις

Η ένταξη του Type 095 στο οπλοστάσιο του Λαϊκού Απελευθερωτικού Ναυτικού αναμένεται να επηρεάσει την ισορροπία ισχύος στον Ειρηνικό. Η αυξημένη παρουσία κινεζικών υποβρυχίων ενισχύει τη δυνατότητα περιπολιών και στρατιωτικής επιτήρησης στην περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή χρήση τους σε σενάρια έντασης γύρω από την Ταϊβάν. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην πρόθεση ενοποίησης του νησιού, με δυτικούς αναλυτές να εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επιχειρηθεί έως το 2027.

Ρυθμός παραγωγής και ανταγωνισμός

Η Κίνα φαίνεται να ξεπερνά τις ΗΠΑ στον ρυθμό ναυπήγησης πυρηνικών υποβρυχίων.

Την περίοδο 2021-2025, το Πεκίνο καθέλκυσε 10 υποβρύχια συνολικού εκτοπίσματος 79.000 τόνων, ενώ οι ΗΠΑ κατασκεύασαν 7, συνολικού εκτοπίσματος 55.000 τόνων.

Kινεζικά υποβρύχια κατά την έναρξη του Συμποσίου Ναυτικού του Δυτικού Ειρηνικού στο Τσινγκτάο, στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας / Φωτογραφία: AP

Επισκέπτες της γραφικής περιοχής Zhanqiao περνούν από αποστρατευμένα υποβρύχια στο Ναυτικό Μουσείο στο Qingdao στην επαρχία Shandong της ανατολικής Κίνας / Φωτογραφία: AP /Ng Han Guan

Η παραγωγή του Type 095 σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή, με την Κίνα να προσεγγίζει ρυθμούς κατασκευής που οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα πετύχουν μόλις το 2028, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό σε στρατιωτικό και βιομηχανικό επίπεδο.

Υποβρύχιο USS-Massachusetts, ΗΠΑ / Φωτογραφία: AP

USS Delaware, Virginia-class, ΗΠΑ / Φωτογραφία: AP

Υποβρύχιο Virginia-class, ΗΠΑ / Φωτογραφία: AP