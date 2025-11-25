«Πυρετός» για το Ουκρανικό: Λίφτινγκ στο σχέδιο ειρήνης, συζητήσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας-Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι, τηλεδιάσκεψη «προθύμων» - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διαβουλεύσεις για το ουκρανικό μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων με επικεφαλής τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, Ρώσων και Ουκρανών στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Ντρίσκολ ξεκίνησε από χθες τις επαφές και τις συνεχίζει σήμερα για να παρουσιάσει στη ρωσική αντιπροσωπεία το αναθεωρημένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε μια συνάντηση που θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς απουσιάζει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και το σύνολο της συνήθους διαπραγματευτικής ομάδας της Ουάσινγκτον.

Ο Ντρίσκολ συναντήθηκε και με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Κιέβου, Κιρίλο Μπουντάνοφ αλλά και με υψηλόβαθμη ρωσική αντιπροσωπεία, αναφέρουν οι Financial Times και συνεχίζει σήμερα τις επαφές για το πλαίσιο που συμφωνήθηκε την Κυριακή μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Η κίνηση αποτελεί μέρος της εντατικής προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να επιταχύνει τις διεργασίες για κατάπαυση του πυρός.

Αυτή η στάση στην περιοδεία του Ντρίσκολ, που περιλάμβανε στάσεις σε Κίεβο και Γενεύη, αναμένεται να είναι η πιο απαιτητική. Ο Αμερικανός αξιωματούχος καλείται να προωθήσει ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο χωρίς την υποστήριξη των κορυφαίων διπλωματών και στρατιωτικών που τον συνόδευαν τις προηγούμενες ημέρες.

Το λίφτινγκ στο αρχικό αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία

Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων έχει «συμπυκνωθεί» σε 19.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών και Δυτικών αξιωματούχων, το νέο σχέδιο περιλαμβάνει την κατάργηση του αυτόματου βέτο για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, την άρση ορίων στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού, τη μη μόνιμη παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά χωρίς απόλυτη απαγόρευση, την αφαίρεση της απαίτησης για παραχώρηση χωρίς διαπραγματεύσεις του Ντονμπάς στη Μόσχα, την αναφορά σε εγγυήσεις ασφαλείας στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Η αναθεώρηση φέρεται να έχει επηρεαστεί από ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να χαρακτηρίζει τη συμφωνία «σημαντικά τροποποιημένη» προς το θετικό.

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η ομάδα του προέδρου Τραμπ εργάζεται ενιαία εδώ και 10 μήνες για τον τερματισμό του πολέμου. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, τόνισε πως ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά την προσπάθεια του Ντρίσκολ να συγκεντρώσει τις αξιώσεις Ρωσίας και Ουκρανίας και να συμβάλει στην επίτευξη σύγκλισης.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές δυνάμεις —Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και θεσμοί της ΕΕ— είχαν ξεχωριστές διαβουλεύσεις με Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη. Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης σημείωσε ότι σημειώθηκε «κάποια πρόοδος», αλλά οι Ρώσοι «σίγουρα θα πιέσουν».

Το αρχικό αμερικανικό σχέδιο περιλάμβανε σημεία που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις: περιορισμό του μεγέθους του ουκρανικού στρατού, απαγόρευση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, ακόμη και μη κατεχόμενων.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απέρριψαν αποφασιστικά αυτές τις προτάσεις.

Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων»

Σήμερα Τρίτη θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύνοδος με βιντεοκλήση των περίπου 50 χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία για να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και να συντονίσουν περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια.

«Ο στόχος είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Ο Ντρίσκολ μετέφερε αρχικά στον Ζελένσκι ένα αυστηρό μήνυμα: ότι το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχθεί το σχέδιο των 28 σημείων έως την Ημέρα των Ευχαριστιών την Πέμππτη, διαφορετικά η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αποσύρει τη στρατιωτική της βοήθεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο, δήλωσε πως το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει «πολλά σωστά στοιχεία», υπογραμμίζοντας πως οι συζητήσεις συνεχίζονται.

«Επέστρεψα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά και τους Ευρωπαίους εταίρους στη Γενεύη και τώρα η λίστα με τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να γίνει εφικτή. Υπάρχουν λιγότερα σημεία – όχι πλέον 28 – και περισσότερα σωστά στοιχεία ελήφθησαν υπόψη σε αυτό το νέο πλαίσιο. Υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί για να οριστικοποιήσουμε το έγγραφο και πρέπει να κάνουμε τα πάντα με αξιοπρέπεια», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.