Βίντεο-σοκ: Πύραυλος πέφτει δίπλα σε γυναίκα σε δρόμο στο Ισραήλ -Γλίτωσε από θαύμα - iefimerida.gr

Στιγμές τρόμου καταγράφηκαν σε βίντεο στην πόλη Πετάχ Τίκβα του Ισραήλ, όταν ιρανικός πύραυλος έπεσε λίγα μόλις μέτρα μακριά από μια γυναίκα, η οποία κατάφερε να επιβιώσει, παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης.

Στο οπτικό υλικό, που καταγράφηκε νωρίς το πρωί, η γυναίκα φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητό της και να χρησιμοποιεί το κινητό της τηλέφωνο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κοιτά προς τα πάνω, αντιλαμβανόμενη τον επερχόμενο κίνδυνο. Σχεδόν αμέσως μετά, ο πύραυλος προσκρούει στο έδαφος, εκτινάσσοντάς την στο οδόστρωμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την ισχυρή έκρηξη και το σύννεφο καπνού και σκόνης που ακολούθησε, η γυναίκα κατάφερε να σηκωθεί και να απομακρυνθεί, αν και σύμφωνα με τοπικά μέσα είναι σοβαρά τραυματισμένη.

Καταστροφές και τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της υπηρεσίας Magen David Adom -αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού- και της πυροσβεστικής, οι οποίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και έρευνας για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια και σε άλλα σημεία της πόλης. Οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε κατοικίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στο Τελ Αβίβ ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα γυαλιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ichilov για νοσηλεία.

Τέσσερις νεκροί από ιρανικούς πυραύλους στη Χάιφα

Οι επιθέσεις εντάσσονται σε νέο κύμα πυραυλικών πληγμάτων από το Ιράν, με τον ισραηλινό στρατό να εκδίδει πολλαπλές προειδοποιήσεις για επερχόμενες επιθέσεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Στη Χάιφα ανασύρθηκαν οι σοροί τεσσάρων ανθρώπων από τα ερείπια κτιρίου που επλήγη από ιρανικό πύραυλο, την ώρα που νέο μπαράζ επιθέσεων στην ίδια περιοχή προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων ατόμων και προκάλεσε πρόσθετες καταστροφές.

Στη Χάιφα αναφέρθηκαν αρκετά σημεία πρόσκρουσης πυραύλων. Σε μία από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά. Πλήγματα σημειώθηκαν τόσο σε κατοικημένες περιοχές όσο και σε εργοστάσιο, το οποίο υπέστη ζημιές από θραύσματα.

Παραμένει ασαφές εάν όλα τα περιστατικά οφείλονται σε άμεσες προσκρούσεις πυραύλων ή σε συντρίμμια από αναχαιτίσεις.