«Πυρά» Ζελένσκι: «Η Ρωσία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα -Η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της» - iefimerida.gr

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «διαστρέβλωση της πραγματικότητας» και επιμένει ότι η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιμένει ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για την ειρήνη και όχι στην Ουκρανία, καθώς αυτή είναι «η μόνη αιτία που ο πόλεμος συνεχίζεται», ενώ υποστήριξε ότι στο πεδίο της μάχης το Κίεβο έχει αποδείξει ότι στέκεται στα πόδια του.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «διαστρεβλώνει την πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο», υπονοώντας ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Τα καθημερινά αποτελέσματα των μαχών του ουκρανικού στρατού, των ειδικών δυνάμεών μας και των βαθιών επιθέσεων είναι όλα αποδείξεις ότι η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της», δήλωσε.

«Τώρα, κάθε Ρώσος κατακτητής που εξοντώνεται, κάθε αναπλήρωση του συναλλαγματικό ταμείο της Ουκρανίας, κάθε ρωσική επίθεση που απωθούν οι Ουκρανοί, κάθε κομμάτι ρωσικού εξοπλισμού που καταστρέφεται, κάθε βαθιά επίθεση που πραγματοποιούμε -όλα αυτά είναι επιχειρήματα που δείχνουν ότι αξίζει να σταθεί κανείς στο πλευρό της Ουκρανίας, αξίζει να βοηθήσει την Ουκρανία».

Η ανάρτηση Ζελένσκι

Οι τελευταίες ημέρες χαρακτηρίστηκαν από έντονη και συχνά συγκεχυμένη διπλωματική δραστηριότητα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με ενδείξεις ότι ενδέχεται να σημειώνεται πρόοδος προς μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι πλευρές βρίσκονται «πολύ κοντά σε μια συμφωνία», ενώ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρότι αρχικά ήταν απαισιόδοξος, αναγνώρισε ότι έχουν ανοίξει νέες προοπτικές μετά τις συνομιλίες της Γενεύης.

Από τη ρωσική πλευρά η αντίδραση ήταν προσεκτική, με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ να επισημαίνει ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία αλλά πολλά ζητήματα απαιτούν περαιτέρω τεχνικές συζητήσεις. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε ότι είναι πρόωρο να μιλήσει κανείς για συμφωνία.

Η διαρροή του αρχικού αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων προκάλεσε αναστάτωση στο Κίεβο, καθώς προέβλεπε παραχωρήσεις εδαφών και περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Οι Ευρωπαίοι απάντησαν με μια δική τους 28-σημείων πρόταση, η οποία αντικαθιστούσε τις ρητές παραχωρήσεις με «διαπραγματεύσεις εδαφικών ανταλλαγών» και ενίσχυε τη γλώσσα για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Στη Γενεύη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία μίλησαν για «εξαιρετικά παραγωγικές» συζητήσεις, ενώ νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελικό έγγραφο έχει μειωθεί σε 19 σημεία, με τα πιο ακανθώδη θέματα να παραμένουν ανοικτά για κοινή απόφαση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας παραμένει το πιο κρίσιμο και ασαφές. Ευρωπαίοι ηγέτες πιέζουν για μια αμερικανική δέσμευση «τύπου άρθρου 5», ενώ ένα αμερικανικό έγγραφο που διέρρευσε φέρεται να περιγράφει εγγυήσεις προσαρμοσμένες στις συνθήκες του πολέμου. Εξίσου ασαφές παραμένει το πώς θα αντιμετωπιστούν τα εδαφικά ζητήματα, καθώς η ευρωπαϊκή πρόταση απορρίπτει ρητές παραχωρήσεις.

Παρά το χάος, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει πραγματική πρόθεση να επιτύχει συμφωνία. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η Μόσχα έχει πραγματική διάθεση για ειρήνη.