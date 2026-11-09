37 χρόνια από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου -Εκδηλώσεις μνήμης στην «Εβδομάδα Ελευθερίας» με πρωταγωνίστριες τις γυναίκες - iefimerida.gr

Τριάντα επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της σύγχρονης ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Η κατάρρευση του τείχους, που για 28 χρόνια χώριζε την πόλη σε Ανατολικό και Δυτικό Τομέα, αποτέλεσε σημείο καμπής για τη Γερμανία, επιταχύνοντας τη διαδικασία της επανένωσής της και σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους του Ψυχρού Πολέμου.

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Παράλληλα, πυροδότησε πολιτικές εξελίξεις σε ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλάζοντας ριζικά τον μεταπολεμικό χάρτη της ηπείρου.

Φωτογραφία AP

Φωτογραφία AP

28 χρόνια διχασμού και περιορισμού της ελευθερίας

Το Τείχος του Βερολίνου κατασκευάστηκε τον Αύγουστο του 1961, χωρίζοντας τη γερμανική πόλη σε Ανατολικό και Δυτικό Τομέα. Το 155 χιλιομέτρων φράγμα είχε στόχο να εμποδίσει τη φυγή των κατοίκων της Ανατολικής Γερμανίας (που ελεγχόταν από την ΕΣΣΔ) προς τη Δύση.

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Μέχρι τότε, περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της ύπαρξης του Τείχους, 5.075 άνθρωποι κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ 138 έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν στην άλλη πλευρά.

Για τους Δυτικογερμανούς ήταν το «Τείχος της Ντροπής», ένα σύμβολο καταπίεσης που χώριζε οικογένειες και ανθρώπους, στερώντας τους την ελευθερία μετακίνησης.

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Οι διαδηλώσεις που προηγήθηκαν της ανατροπής

Η πτώση του Τείχους ήταν αποτέλεσμα μιας περιόδου έντονων πολιτικών και κοινωνικών αναταράξεων. Οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ανατολική Γερμανία, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που προωθούσε ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, αποδυνάμωσαν το κομμουνιστικό καθεστώς.

Στις 18 Οκτωβρίου 1989, ο επί χρόνια ηγέτης της Ανατολικής Γερμανίας, Έριχ Χόνεκερ, παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Έγκον Κρεντς. Λίγες ημέρες αργότερα, περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αλεξάντερπλατς του Βερολίνου, απαιτώντας δημοκρατικές αλλαγές.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι εξελίξεις στην Ουγγαρία, η οποία άνοιξε τα σύνορά της με την Αυστρία, επιτρέποντας σε χιλιάδες Ανατολικογερμανούς να περάσουν στη Δύση.

Η ιστορική νύχτα της 9ης Νοεμβρίου 1989

Το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου γράφτηκε μία από τις σημαντικότερες σελίδες της σύγχρονης ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ανατολικής Γερμανίας, Γκύντερ Σαμπόφσκι, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι νέοι κανόνες για τα ταξίδια των πολιτών προς τη Δύση ίσχυαν άμεσα, προκαλώντας σύγχυση, καθώς η εφαρμογή τους δεν είχε ακόμη ξεκινήσει.

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Χιλιάδες άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα συνοριακά περάσματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν το πλήθος και τα σύνορα άνοιξαν.

Οι εικόνες των πολιτών που ανέβαιναν στο Τείχος, αγκαλιάζονταν και γιόρταζαν την ελευθερία τους έκαναν τον γύρο του κόσμου.

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Στις 3 Οκτωβρίου 1990, λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, η Γερμανία επανενώθηκε, με την προσχώρηση της Ανατολικής Γερμανίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία.

Η επέτειος και το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας

Η 9η Νοεμβρίου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Γερμανία, καθώς συνδέεται με τρία καθοριστικά γεγονότα: την ανακήρυξη της Δημοκρατίας το 1918, τη Νύχτα των Κρυστάλλων το 1938, όταν οι Ναζί εξαπέλυσαν βίαιες επιθέσεις κατά των Εβραίων, και την πτώση του Τείχους το 1989.

Με αφορμή την 37η επέτειο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται δεδομένες, καλώντας τους πολίτες να τις προστατεύσουν στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο Βερολίνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης, συζητήσεις και πολιτιστικές δράσεις, ενώ περίπου 170 εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ελευθερίας».

Ιδιαίτερη θέση στις φετινές εκδηλώσεις έχει η αντίσταση των γυναικών απέναντι στην καταπίεση και τις δικτατορίες. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η «Σύνοδος Κορυφής Γυναικών για την Ελευθερία και την Ασφάλεια», με τη συμμετοχή γυναικών πολιτικών της αντιπολίτευσης και ακτιβιστριών για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη Λευκορωσία, το Ιράν, το Αφγανιστάν και την Κούβα.

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Στις εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν περίπου 170 δράσεις, συνέδρια, συζητήσεις, διαλέξεις και προβολές ταινιών, συμμετέχουν επίσης αντιφρονούντες και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης από πολλές χώρες. Κεντρικό θέμα αποτελεί η υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας, με έμφαση στον αγώνα των γυναικών απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα.