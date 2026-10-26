Πτώχευση για γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία -Εισέπραττε προκαταβολές αλλά δεν παρέδωσε ποτέ τα αυτοκίνητα - iefimerida.gr

Εντυπωσιακός είναι ο επίλογος μιας νεοσύστατης γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς ένα χρόνο μετά την κήρυξη πτώχευσης ο υπεύθυνος της εταιρείας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι ετών για σωρεία αδικημάτων.

Το 2022 η Forest Automobile, μια μικρή εταιρεία στην περιφέρεια Ω-ντε-Φρανς της βορείου Γαλλίας, ξεκίνησε την κατασκευή ενός αυτοκινήτου αναψυχής, καθώς η εγχώρια αγορά δεν διέθετε επιλογές στην συγκεκριμένη κατηγορία.

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