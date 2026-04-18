Αυτό είναι το Airbus της Qantas που θα κάνει την πιο μακρά πτήση στον κόσμο, 22 ώρες χωρίς στάση -Δείτε πώς θα είναι το εσωτερικό - iefimerida.gr

Ένα νέο αεροσκάφος της Qantas ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πιο μεγάλη απευθείας πτήση στον κόσμο, συνδέοντας Σίδνεϊ και Νέα Υόρκη σε 22 ώρες.

Η νέα εποχή των υπερ-μακρινών πτήσεων

Οι Αυστραλοί θα αποκτήσουν σύντομα έναν νέο τρόπο να ταξιδεύουν προς τη Νέα Υόρκη, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις και καθυστερήσεις. Με έμφαση στην πολυτέλεια και την αντοχή, το πρώτο αεροσκάφος που θα καλύπτει τη διαδρομή Σίδνεϊ–Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για την πρώτη δοκιμαστική του πτήση, όπως ανακοίνωσε η Qantas στο πλαίσιο του φιλόδοξου «Project Sunrise». Τα εξελιγμένα Airbus A350 θα μεταφέρουν επιβάτες σε ένα αδιάκοπο ταξίδι 22 ωρών και περίπου 10.000 μιλίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Project Sunrise και η ιστορική του αναφορά

Το όνομα του προγράμματος παραπέμπει στις πτήσεις «Double Sunrise» της Qantas κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες διαρκούσαν τόσο πολύ ώστε οι επιβάτες έβλεπαν δύο ανατολές. Το πρώτο Airbus A350‑1000ULR βγήκε από το υπόστεγο στην Τουλούζη με τους κινητήρες Rolls‑Royce Trent XWB έτοιμους για τελικούς ελέγχους και δίμηνη καμπάνια δοκιμαστικών πτήσεων. Από το επόμενο έτος, τα αεροσκάφη θα εκτελούν απευθείας πτήσεις από Σίδνεϊ προς Λονδίνο και Νέα Υόρκη, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιού έως και κατά τέσσερις ώρες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, το Project Sunrise θα ξεπεράσει την πτήση των 19 ωρών και 20 λεπτών της Xiamen Air από τη Νέα Υόρκη προς τη Φουζού, κατακτώντας τον τίτλο της μεγαλύτερης απευθείας πτήσης στον κόσμο. Μέχρι πρόσφατα, το ρεκόρ κατείχε η Singapore Airlines με πτήση 18 ωρών και 45 λεπτών από το JFK προς το Changi.

Η τεχνολογία πίσω από το ταξίδι των 22 ωρών

Η Qantas εξηγεί ότι η υπερ-μακρινή πτήση καθίσταται δυνατή χάρη σε μια πρόσθετη δεξαμενή καυσίμων 20.000 λίτρων στο πίσω κεντρικό τμήμα και σε αναβαθμισμένα συστήματα. Το αεροσκάφος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και την ευεξία των επιβατών, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός ταξιδιού σχεδόν μιας ημέρας.

Η καμπίνα των 238 επιβατών

Με συνολική χωρητικότητα μόλις 238 θέσεων - σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα συνηθισμένα 300+ του A350 - το αεροσκάφος έχει σχεδιαστεί ειδικά για υπερ-μακρινές πτήσεις, ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση και επαρκή εμβέλεια.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το A350 προσφέρει τέσσερις κατηγορίες:

6 πολυτελείς σουίτες πρώτης θέσης

52 σουίτες business class

40 θέσεις premium economy

140 θέσεις οικονομικής θέσης

Στο κέντρο του αεροσκάφους βρίσκεται η «Ζώνη Ευεξίας» (Wellbeing Zone), ένας κοινόχρηστος χώρος ανάμεσα στις καμπίνες Economy και Premium Economy, όπου οι επιβάτες μπορούν να κινηθούν, να κοινωνικοποιηθούν και να απολαύσουν αναψυκτικά.

Η ζώνη ευεξίας του Airbus A350-1000 της Qantas / Φωτογραφία: Qantas

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτη Θέση

Οι έξι σουίτες πρώτης θέσης προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα και άνεση, με επίπεδο κρεβάτι, ξεχωριστή πολυθρόνα, χώρο εργασίας και ντουλάπα πλήρους μήκους.

Χαρακτηριστικά:

Θύρες USB‑A, USB‑C, AC και ασύρματη φόρτιση

Οθόνη αφής ελέγχου σουίτας

Κλειστή καμπίνα με τοίχους 1,4 μ. και συρόμενη πόρτα

Ντουλάπα και αποθηκευτικοί χώροι

Οθόνη ψυχαγωγίας 32’’ με Bluetooth

Χώρος εργασίας/φαγητού για 1–2 άτομα

Κρεβάτι μήκους 2 μ.

Ρυθμιζόμενη πλάτη για «πρωινό στο κρεβάτι»

Προσαρμόσιμος φωτισμός LED

Ξεχωριστή πολυθρόνα

Εικόνα από το εσωτερικό του αεροσκάφους / Φωτογραφία: Qantas

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Business Class

Για πρώτη φορά διαθέτει συρόμενη πόρτα για αυξημένη ιδιωτικότητα και ρυθμιζόμενο διαχωριστικό.

Χαρακτηριστικά:

Οθόνη 18’’ με Bluetooth

Δερμάτινο υποπόδιο με αποθηκευτικό χώρο

Κλειστή σουίτα

Μεγάλο τραπέζι εργασίας/φαγητού

Πολλοί αποθηκευτικοί χώροι

Θύρες USB και ασύρματη φόρτιση

Κρεβάτι 2 μ.

Άνετο κάθισμα με στήριξη μέσης

Εικόνα από το εσωτερικό του αεροσκάφους / Φωτογραφία: Qantas

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Premium Economy

Χαρακτηριστικά:

Οθόνη 13,3’’ με Bluetooth

Πολλοί αποθηκευτικοί χώροι

Μεγάλη απόσταση καθισμάτων

Υποστήριξη ποδιών

Γρήγορη φόρτιση USB‑C

Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο

Economy Class

Χαρακτηριστικά:

Άνετη απόσταση καθισμάτων

Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο

Πολυχρηστικό τραπεζάκι

Θύρες USB‑C

Οθόνη 13,3’’ με Bluetooth

Επιπλέον ράφι για συσκευές

