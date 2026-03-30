Πτήση-εφιάλτης στη Βραζιλία: Κινητήρας πήρε φωτιά κατά την απογείωση -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Delta Air Lines, όταν κινητήρας αεροσκάφους παρουσίασε σοβαρή βλάβη, προκαλώντας φωτιές και σπινθήρες κατά την απογείωση.

Η πτήση DL104, με προορισμό την Ατλάντα, μετέφερε 272 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος, όταν σημειώθηκε το περιστατικό στο αεροδρόμιο Γκουαρουλιός του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media καταγράφει τη στιγμή που σπινθήρες εκτοξεύονται από τον αριστερό κινητήρα, την ώρα που το αεροσκάφος μόλις έχει απογειωθεί, προκαλώντας τρόμο στους επιβάτες.

Η εταιρεία έκανε λόγο για «μηχανικό πρόβλημα», διευκρινίζοντας ότι το Airbus A330-300 επέστρεψε με ασφάλεια και προσγειώθηκε εκτάκτως, όπου το περίμεναν δυνάμεις πυρόσβεσης του αεροδρομίου. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό.

Παρά την ένταση του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η εταιρία ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.