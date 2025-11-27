Πτήση από το Χίθροου αναγκάστηκε να αλλάξει κατεύθυνση επειδή το λάπτοπ ενός επιβάτη γλίστρησε κάτω από το κάθισμα - iefimerida.gr

Πτήση της United Airlines από το Λονδίνο αναγκάστηκε να αλλάξει κατεύθυνση προς το Δουβλίνο, αφού το λάπτοπ ενός επιβάτη γλίστρησε στο πλάι ενός καθίσματος business class.

Το Boeing 767 αναχώρησε από το Χίθροου το απόγευμα και περίπου δύο ώρες αργότερα προσγειώθηκε στην ιρλανδική πρωτεύουσα. Τα συνεργεία συντήρησης ανέκτησαν το λάπτοπ και εξέτασαν το αεροσκάφος για τυχόν κίνδυνο.

Ο λόγος που κρίθηκε απαραίτητη η προσγείωση βρίσκεται στο γεγονός πως οι μπαταρίες λιθίου που έχουν τα λάπτοπ μπορούν, αν πάθουν ζημιά, να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν φωτιά. Γι’ αυτό οι τεχνικοί έπρεπε να ανακτήσουν τη συσκευή αμέσως.

Μετά τον έλεγχο, η πτήση συνέχισε τον δρόμο της προς την Ουάσιγκτον με 100 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος, φτάνοντας πέντε ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο.

Παρόμοια περιστατικά

Δεν είναι η πρώτη φορά που η United αναγκάζεται να αλλάξει το δρομολόγιο της πτήσης λόγω χαμένου λάπτοπ. Τον Οκτώβριο, άλλη πτήση προς την Ιταλία επέστρεψε στις ΗΠΑ, όταν ένα λάπτοπ έπεσε στον χώρο φορτίου μέσα από ένα μικρό άνοιγμα στην καμπίνα.