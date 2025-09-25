Χάος σε πτήση της American Airlines: Επιβάτιδα επιτέθηκε στο πλήρωμα, την έδεσαν με ταινία σε θέση [βίντεο] - iefimerida.gr

Χάος προκάλεσε επιβάτιδα σε πτήση της American Airlines καθώς επιτέθηκε σε αεροσυνοδό και ξέσπασε σε ένα απίστευτο παραλήρημα με βρισιές και απειλές.

Η 34χρονη Ketty J. Dilone που ταξίδευε προς το Λας Βέγκας με ανταπόκριση από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας μετά από ταξίδι στη Δομινικανή Δημοκρατία, στις 16 Σεπτεμβρίου, κατηγορείται ότι περιφερόταν στην καμπίνα του αεροπλάνου και απειλούσε αεροσυνοδούς. Το πλήρωμα αναγκάστηκε να την περιορίσει με πλαστικές χειροπέδες και ταινία. Η επιβάτης φέρεται ωστόσο να συνέχισε την επιθετική συμπεριφορά κλωτσώντας και ρίχνοντας στο πάτωμα μία αεροσυνοδό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο μάλιστα που έχει γίνει viral στο TikTok, η γυναίκα ακούγεται να βρίζει, να φωνάζει και να ισχυρίζεται ότι σε ηλικία 11 ετών επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πατέρα της με κατσαριδοκτόνο. Στο μεταξύ, οι επιβάτες γύρω της, εμφανώς αναστατωμένοι από τη συμπεριφορά της, προσπαθούσαν να αγνοήσουν το βίαιο ξέσπασμά της.

Μετά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρι Ριντ του Λας Βέγκας το FBI τη συνέλαβε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης Χέντερσον. Της απαγγέλθηκε κατηγορία για παρεμπόδιση πληρώματος αεροσκάφους και κατηγορία για επίθεση με πρόκληση σωματικής βλάβης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια προκαταρκτική ακρόαση έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου. Εάν κριθεί ένοχη, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.