Ψηφιακός εφιάλτης από το μπλακ άουτ της Microsoft: Ξεσκόνισαν φαξ, τηλέφωνα και Bluetooth για να κρατήσουν όρθιες τις επιχειρήσεις

Ένα εκτεταμένο τεχνολογικό μπλακ άουτ στις υπηρεσίες της Microsoft προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τράπεζες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, χρηματιστήρια και μεγάλες εταιρείες αναγκάστηκαν να επιστρατεύσουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Η διακοπή επηρέασε βασικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Teams και το Copilot, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες χωρίς κανονική πρόσβαση στα εργαλεία που χρησιμοποιούν καθημερινά για την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η έκταση του προβλήματος ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις που έχουν στηρίξει μεγάλο μέρος των εσωτερικών λειτουργιών τους σε συγκεκριμένες ψηφιακές υποδομές.

Η Microsoft αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση στις ψηφιακές υπηρεσίες της

Το πρόβλημα επηρέασε τις υπηρεσίες Outlook, Teams και Copilot σε διεθνές επίπεδο, προκαλώντας δυσκολίες στην αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, στην επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και στη διεκπεραίωση καθημερινών επιχειρηματικών εργασιών.

Η Microsoft απέδωσε τη δυσλειτουργία σε προβλήματα των διακομιστών της, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε εντοπίσει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας. Σε ενημέρωσή της ανέφερε ότι είχε προχωρήσει σε ευρύτερη εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων, καταγράφοντας ενδείξεις σταθεροποίησης των υπηρεσιών.

Ωστόσο, η αποκατάσταση δεν ήταν άμεση, ενώ η διακοπή επηρέασε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και οικονομικούς κλάδους.

Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αισθητές στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου η ηλεκτρονική επικοινωνία αποτελεί βασικό εργαλείο για την επιβεβαίωση συναλλαγών, την ανταλλαγή εγγράφων και τη συνεργασία μεταξύ τραπεζών, επενδυτικών εταιρειών και πελατών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αδυναμία πρόσβασης στο Outlook δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες σε οργανισμούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Microsoft για την καθημερινή διαχείριση των εργασιών τους, καθώς ακόμη και διαδικασίες που συνήθως ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα λεπτά χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν με εναλλακτικά μέσα.

Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες «ξεσκόνισαν» τα φαξ

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της Ταϊβάν, όπου η διακοπή επηρέασε εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και επενδυτικούς οργανισμούς.

Σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, συναλλαγές αγοράς και πώλησης βραχυπρόθεσμων τίτλων, οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες επιβεβαιώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρειάστηκε να διεκπεραιωθούν με τη χρήση φαξ.

Στη Βρετανία, οι τράπεζες HSBC και Barclays ενεργοποίησαν ειδικές ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της διακοπής και να διασφαλίσουν τη συνέχιση των εργασιών τους.

Παρά τις δυσκολίες, οι περισσότερες υπηρεσίες προς τους πελάτες παρέμειναν διαθέσιμες. Η HSBC, ωστόσο, προειδοποίησε τους εργαζομένους της να μην καταφεύγουν σε μη εγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας, όπως προσωπικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το WhatsApp, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η διακοπή επηρέασε τη λειτουργία χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τις επικοινωνίες μεταξύ επενδυτικών εταιρειών, δημιουργώντας καθυστερήσεις σε διαδικασίες που συνδέονται με τη λειτουργία των αγορών.

Ορισμένοι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου ανέφεραν ότι καταγράφηκε μείωση του όγκου συναλλαγών σε συγκεκριμένες αγορές, καθώς οι δυσκολίες στην επικοινωνία επιβράδυναν την καθημερινή δραστηριότητα των συναλλασσομένων.

Χρησιμοποίησαν ακόμη και Bluetooth ή τηλέφωνα για να δουλέψουν

Στην Ευρώπη, ο διαχειριστής χρηματιστηριακών αγορών Euronext ζήτησε από τις εισηγμένες εταιρείες να χρησιμοποιούν τηλεφωνικές γραμμές για την επικοινωνία τους, καθώς οι ομάδες του οργανισμού που είναι αρμόδιες για τις εταιρικές πράξεις αδυνατούσαν να στείλουν emails.

Σημειώνεται πως το Euronext διαχειρίζεται χρηματιστήρια σε Παρίσι, Βρυξέλλες, Λισαβόνα, Άμστερνταμ, Όσλο, Αθήνα και Μιλάνο.

Ο οργανισμός συνέστησε επίσης στους χρήστες της πλατφόρμας MyEuronext να πραγματοποιούν τις σχετικές επικοινωνίες μέσω κινητών τηλεφώνων και τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικές δυσκολίες αντιμετώπισε και η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Aviva, η οποία ενεργοποίησε εναλλακτικά σχέδια για τη διαχείριση των ενημερώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων και την επικοινωνία με επενδυτές και δημοσιογράφους.

Η εταιρεία διέθεσε διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τις ενημερώσεις της, ενώ χρησιμοποίησε ακόμη και την τεχνολογία Bluetooth για τη μεταφορά ηχογραφημένων αρχείων, καθώς η αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ήταν διαθέσιμη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Aviva είχε πραγματοποιήσει δοκιμή αντιμετώπισης αντίστοιχης έκτασης τεχνολογικής διακοπής μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Στον ναυτιλιακό κλάδο, ο όμιλος Maersk ενημέρωσε τους πελάτες του ότι η δυσλειτουργία των υπηρεσιών της Microsoft μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στις συνήθεις ειδοποιήσεις, στα ηλεκτρονικά μηνύματα και στις ενημερώσεις του.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το πρόβλημα αφορούσε τις υπηρεσίες της Microsoft και όχι τις δικές της εσωτερικές υποδομές. Παράλληλα, κάλεσε τους πελάτες της να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα των τοπικών γραφείων της για επείγοντα ζητήματα και να επιβεβαιώνουν απευθείας με τους εκπροσώπους της οποιαδήποτε ασυνήθιστη επικοινωνία σχετικά με τη διακοπή.