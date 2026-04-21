Ψευδώνυμο «Δίας» -Πολυεκατομμυριούχος Γάλλος δικηγόρος έγινε γνωστός χάρη στην ομοιότητά του με τον αρχαίο θεό [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Ίλαν Τομπιάνα (Ilan Tobianah) είναι Γάλλος δικηγόρος ακινήτων που απέκτησε τεράστια περιουσία ως influencer, λόγω του πολυτελούς, αλλά... ξυπόλυτου lifestyle του.

Αρχικά έγινε γνωστός ως «Δίας του Παρισιού», λόγω της ομοιότητάς του με τον αρχηγό των θεών του Ολύμπου και της επιβλητικής του παρουσίας.

Ωστόσο, ο «Δίας» εκτοξεύτηκε στην κορυφή της διαδικτυακής φήμης όταν άρχισε να εμφανίζεται στα social media να κάνει πολυτελή ζωή και να οδηγεί supercars, αχτένιστος, φορώντας «παλιόρουχα» και συχνά ξυπόλυτος.

«Δίας» του Παρισιού - Ο ξυπόλυτος δισεκατομμυριούχος που αψηφά όλες τις συμβάσεις

Ο Ίλαν Τομπιάνα γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1971 στο Παρίσι, με ρίζες από τη Γαλλία, το Μαρόκο και την Ιταλία.

Στο επάγγελμα είναι δικηγόρος - σπούδασε στο φημισμένο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και ειδικεύτηκε στο δίκαιο ακινήτων.

Όμως, με την πάροδο του χρόνου, ο Ίλαν έγινε «Δίας», αποκτώντας μια πολύ πιο προσοδοφόρα καριέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χτίζοντας το προφίλ του εναλλακτικού, ξυπόλυτου δισεκατομμυριούχου με το πολυτελές lifestyle σε Γαλλία και Μονακό, αλλά που αψηφά όλες τις συμβάσεις.

Ο λογαριασμός του Τομπιάνα στο Instagram έχει πάνω από δύο εκατομμύρια ακόλουθους - Το TikTok είναι άλλη μία πλατφόρμα στην οποία χτίζει την εικόνα του ως «Δίας»

Ωστόσο, αν και πλασάρεται ως δισεκατομμυριούχος, δεν είναι.

Η περιουσία του 56χρονου Τομπιάνα εκτιμάται από 50 έως 150 εκατομμύρια δολάρια και οι πηγές εισοδήματός του περιλαμβάνουν το δικηγορικό του γραφείο, τις επιχειρήσεις στον τομέα των ακινήτων, τις συνεργασίες με εμπορικά σήματα, καθώς και τις δραστηριότητές του στον κινηματογράφο.

Ο «Δίας» μέχρι στιγμής έχει κάνει την παραγωγή σε αρκετές ταινίες μικρού μήκους και φέρεται να εργάζεται σε ένα μεγάλου μήκους project.

Ο «Δίας» και η «Αφροδίτη» του

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι φήμες για την προσωπική ζωή του γοητευτικού και μυστηριώδη «Δία» οργίαζαν.

Όμως, από τις αρχές του 2023, ο Γάλλος δικηγόρος - influencer βρήκε την «Αφροδίτη» του στο πρόσωπο της Ρεμπέκα Γιόσου, ενός μοντέλου από την Εσθονία.

Μάλιστα, στο Instagram, η Ρεμπέκα συστήνεται ως «Αφροδίτη» -η Ελληνίδα θεά του έρωτα και της ομορφιάς-, ενώ το ζευγάρι μοιράζεται τακτικά κοινές στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.