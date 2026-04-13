Πρωτοβουλία Μακρόν-Στάρμερ για τα Στενά του Ορμούζ: Διάσκεψη για πολυεθνική «αμυντική» αποστολή - iefimerida.gr

Τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης από κοινού με τη Βρετανία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η γαλλο-βρετανική πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τον Εμανουέλ Μακρόν να τονίζει ότι η αποστολή που σχεδιάζεται για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα είναι «αυστηρά αμυντική» και ανεξάρτητη από τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διεθνής διάσκεψη για «ειρηνική πολυεθνική αποστολή» στα Στενά του Ορμούζ

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες» και θα συγκεντρώσει χώρες που είναι διατεθειμένες να συμβάλουν σε μια πολυεθνική πρωτοβουλία.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η δημιουργία μιας «ειρηνικής αποστολής» που θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως, τον αποκλεισμό των οποίων αποφάσισαν οι ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης σημείωσε ότι το Λονδίνο επιδιώκει τη συγκρότηση μιας «ευρείας συμμαχίας», υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή «δεν πρέπει να υπόκειται σε διόδια».

Έμφαση Μακρόν στη διπλωματία και τη σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη για μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μέσω της διπλωματίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα επιτρέπει σε όλες τις πλευρές να ζουν «εν ειρήνη και ασφάλεια», με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι βαλλιστικές του δυνατότητες.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη σταθεροποίησης του Λιβάνου, με σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα.

Ισπανία: «Κανένα νόημα» δεν έχει ο αποκλεισμός του Ορμούζ από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, η πρωτοβουλία Παρισιού–Λονδίνου έρχεται σε αντίθεση με την πιο επιθετική στρατηγική των Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανία, Μαργκαρίτα Ρόμπλες, άσκησε έντονη κριτική στην αμερικανική απόφαση, δηλώνοντας ότι «δεν έχει κανένα νόημα» και χαρακτηρίζοντάς την ως «άλλο ένα επεισόδιο» σε μια επικίνδυνη πορεία κλιμάκωσης.

Δύο διαφορετικές στρατηγικές για την κρίση

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τη διαφοροποίηση προσεγγίσεων μεταξύ δυτικών συμμάχων: από τη μία, η στρατιωτική πίεση που επιλέγει η Ουάσιγκτον, και από την άλλη, η ευρωπαϊκή προσπάθεια για πολυμερή και διπλωματική διαχείριση της κρίσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρωτοβουλία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ενδιάμεσο δρόμο, συνδυάζοντας την παρουσία δυνάμεων στην περιοχή με έναν καθαρά αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Το κατά πόσο αυτή η προσέγγιση θα μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην αποκατάσταση της ομαλότητας στη ναυσιπλοΐα, παραμένει ανοιχτό ερώτημα, καθώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία ανάφλεξης παγκοσμίως.