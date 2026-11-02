Tαυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα του Learjet που συνετρίβη στη Φλόριντα -Μία 20χρονη συγκυβερνήτης, είχε αποκτήσει άδεια πιλότου από τα 17 της - iefimerida.gr

Η 20χρονη Ναταλία Γκαντέλα Φιλγκέιρας είναι η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η μητέρα και ο πατριός της 20χρονης συγκυβερνήτριας επιβεβαίωσαν την ταυτότητά της μετά τη συντριβή. Λίγο πριν από την τραγωδία, η Ναταλία είχε στείλει μήνυμα στον σύντροφό της, αναφέροντας αναταράξεις και πάγο, έχοντας συμπληρώσει 1.300 ώρες πτήσης.

Η νεαρή πιλότος είχε απασχολήσει τα τοπικά μέσα στο παρελθόν, καθώς απέκτησε την άδεια χειριστή αεροσκάφους σε ηλικία 17 ετών, πριν καν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, γεγονός για το οποίο δήλωνε περήφανη στις συνεντεύξεις της.

Το όνειρό της να γίνει πιλότος γεννήθηκε από τις πτήσεις με τον πατέρα της. Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της μητέρας της, η οικογένειά της τη στήριξε, με την ακαδημία της κομητείας να καλύπτει το κόστος της άδειάς της.

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να μην έχουν δημοσιοποιήσει ακόμα τα στοιχεία των υπολοίπων οκτώ επιβαινόντων. Αναμένεται συνέντευξη Τύπου για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δυστύχημα.

Λίγη ώρα πριν από την αεροπορική τραγωδία, η νεαρή πιλότος ακούγεται να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια στην ηχογράφηση της επικοινωνίας με τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Η μητέρα και ο πατριός της επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα «The New York Post» ότι η 20χρονη ήταν η συγκυβερνήτης του Learjet 60, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες, όταν άρχισε να χάνει απότομα ύψος, με ρυθμό που ξεπερνούσε τα 20.000 πόδια ανά λεπτό.

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Η μητέρα της αποκάλυψε ότι η Ναταλία, η οποία θα έκλεινε τα 21 της χρόνια τον Ιανουάριο, εργαζόταν ως επαγγελματίας πιλότος εδώ και εννέα μήνες και μάλιστα είχε πάρει την άδεια χειριστή αεροσκάφους ενώ ακόμη φοιτούσε στο λύκειο, σε ηλικία 17 ετών.

«Ήθελα να ζήσει το όνειρό της, αλλά ήξερα ότι αυτό το όνειρο θα ήταν τελικά εκείνο που θα την έπαιρνε μακριά μου», δήλωσε η Camila από το σπίτι της στην κομητεία Παλμ Μπιτς.

«Ήξερα ότι ένα αεροπλάνο θα την έπαιρνε μακριά μου. Το ήξερα πάντα, αλλά ήμουν τόσο περήφανη για εκείνη. Ξέρω ότι ζούσε το όνειρό της», πρόσθεσε.

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Από την πλευρά του, ο 44χρονος πατριός της δήλωσε στη «The New York Post» ότι η νεαρή κοπέλα είχε συμπληρώσει 1.300 ώρες πτήσης. Όπως ανέφερε, μόλις 10 λεπτά πριν από τη συντριβή, η 20χρονη πιλότος είχε στείλει μήνυμα στον σύντροφό της, Τζάστιν. «Του έγραψε απλώς: “Έχω αναταράξεις, έχω πάγο”», αποκάλυψε.

Είχε αποκτήσει άδεια πιλότου πριν ακόμη βγάλει δίπλωμα οδήγησης

Η νεαρή πιλότος, η οποία μεγάλωσε στην κομητεία Παλμ Μπιτς, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, όταν απέκτησε την ιδιωτική άδεια χειριστή αεροσκάφους σε ηλικία μόλις 17 ετών, τον Οκτώβριο του 2023, προτού ακόμη αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης.

«Καμαρώνω γι' αυτό, γιατί όταν οι άλλοι μου λένε “δεν μπορείς να οδηγήσεις”, τους απαντώ “ναι, αλλά μπορώ να πετάξω”», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο CBS12 εκείνη την περίοδο.

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Η Filgueiras, τότε τελειόφοιτη στο Λύκειο West Boca Raton, εξήγησε ότι είχε ξεκινήσει μαθήματα πιλότου το 2020, ενώ είχε διδαχθεί και από τον πατέρα της, ο οποίος είχε αρχίσει να ασχολείται με την αεροπλοΐα ως χόμπι το 2018.

«Ονειρευόταν από μικρή να γίνει πιλότος»

Η Φιλγκέιρας ήταν η μεσαία από τις τρεις αδελφές και ονειρευόταν από μικρή να γίνει πιλότος. Η αγάπη της για τις πτήσεις γεννήθηκε όταν ο πατέρας της την έπαιρνε μαζί του με το μικρό αεροσκάφος Beechcraft Bonanza που διέθετε.

«Μια μέρα, αφού είχε πετάξει μαζί του, επέστρεψε στο σπίτι και, ενώ βρισκόμασταν στο δωμάτιό μας, μπήκε μέσα και μου είπε: “Θα γίνω πιλότος”. Κι εγώ της απάντησα: “Όχι, δεν θα γίνεις”», θυμήθηκε η μητέρα της, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Ο σύζυγός μου με κοίταξε και μου είπε: “Αν αυτό θέλει να κάνει, θα γίνει πιλότος”. Κι εγώ επέμενα: “Όχι, δεν θα γίνει”», πρόσθεσε.

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Η οικογένειά της δημοσίευε συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τις κοινές τους πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Μάλιστα, η Aviation Academy της Σχολικής Περιφέρειας της κομητείας Παλμ Μπιτς κάλυψε το κόστος για την απόκτηση της άδειας πιλότου της, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που είχε ξεκινήσει το 2023.

«Μου αρέσει να ξεχωρίζω από τους άλλους, οπότε θεωρώ πολύ ωραίο το γεγονός ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που δεν έχουν πολλοί», είχε δηλώσει η ίδια.

«Απλώς, δεν το είχα κάνει μέχρι τότε και έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θεωρώ, όμως, ότι είναι πολύ ωραίο. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι περίεργο το γεγονός ότι μπορώ να πετάω αεροπλάνα αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο. Δηλαδή, μπορώ, αλλά πολλοί το βρίσκουν αστείο. Κι εγώ το βρίσκω αστείο. Πλέον, όμως, θέλω πάρα πολύ να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης», είχε προσθέσει.

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Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη συντριβή

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των υπόλοιπων οκτώ επιβαινόντων του αεροσκάφους, οι οποίοι επίσης έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα τη Δευτέρα, προκειμένου να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το δυστύχημα.