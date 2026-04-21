Το τέλος ενός εμβληματικού καταστήματος: Το πρώτο Zara δίνει τη θέση του σε ένα σούπερ μάρκετ - iefimerida.gr

Το κλείσιμο του πρώτου καταστήματος της Zara στην πόλη Λα Κορούνια σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής για το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο και την αρχή μιας νέας εμπορικής πραγματικότητας.

Στον χώρο όπου γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα brands μόδας παγκοσμίως πρόκειται πλέον να λειτουργήσει σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Dia.

Το κατάστημα, που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Juan Flórez και Avenida Arteixo, άνοιξε τις πόρτες του στις 9 Μαΐου 1975 και αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τον όμιλο Inditex, που ίδρυσε ο Amancio Ortega.

Με επιφάνεια μόλις 300 τετραγωνικών μέτρων, το κατάστημα δεν ανταποκρινόταν πλέον στη σύγχρονη στρατηγική της εταιρείας, η οποία δίνει έμφαση σε μεγαλύτερους, τεχνολογικά εξελιγμένους χώρους σε εμπορικά προνομιακές τοποθεσίες.

Παρά τον έντονο συμβολισμό της απόφασης, το λουκέτο δεν σχετίζεται με οικονομικές δυσκολίες. Αντιθέτως, η Inditex συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας το 2025 έσοδα που προσεγγίζουν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 6 δισεκατομμυρίων. Η κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, που προβλέπει λιγότερα αλλά μεγαλύτερα και πιο αποδοτικά καταστήματα.

Σε μικρή απόσταση από το ιστορικό σημείο, η Zara ήδη λειτουργεί νέο κατάστημα άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εναρμονισμένο με το νέο της μοντέλο, ενσωματώνοντας καινοτόμες υπηρεσίες όπως τα Zacaffé. Οι 11 εργαζόμενοι του παλιού καταστήματος απορροφήθηκαν σε άλλα σημεία της εταιρείας στην πόλη, περιορίζοντας τον άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο.

Από τη μόδα στην καθημερινότητα

Το ακίνητο περνά πλέον στον κλάδο των τροφίμων. Η Dia ανακοίνωσε ότι το σημείο προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών λιανεμπόρων, ωστόσο επιλέχθηκε τελικά για τη δημιουργία νέου καταστήματος της αλυσίδας. Το σούπερ μάρκετ θα έχει παρόμοιο μέγεθος με το αρχικό κατάστημα και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου δέκα θέσεις εργασίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις ευρύτερες αλλαγές στο αστικό εμπόριο, όπου η εγγύτητα και η ευκολία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η Dia, γνωστή στην Πορτογαλία ως Minipreço πριν από την εξαγορά της από την Auchan το 2023, επενδύει σε μικρά καταστήματα γειτονιάς που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, η Dia θα αριθμεί οκτώ καταστήματα στη Λα Κορούνια και πάνω από 100 στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης που προβλέπει το άνοιγμα 100 νέων σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Ισπανία.

Η μεταμόρφωση του ιστορικού χώρου από ναυαρχίδα της μόδας σε σημείο καθημερινής κατανάλωσης δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή χρήσης, αλλά ένα ισχυρό σύμβολο των νέων ισορροπιών στο σύγχρονο λιανεμπόριο.