Ούτε στην Ελβετία ούτε στις ΗΠΑ: Η πρώτη πόλη στον κόσμο που πήρε πλατινένιο ISO βιωσιμότητας - iefimerida.gr

Η Σάο Χοσέ ντος Κάμπος, στην πολιτεία του Σάο Πάολο, έγινε η πρώτη πόλη στον κόσμο που έλαβε πλατινένια πιστοποίηση ISO για αστική βιωσιμότητα.

Ειδικότερα, έλαβε τον Νοέμβριο του 2025 την πιστοποίηση ABNT NBR ISO 37125, το υψηλότερο δυνατό βαθμό ενός διεθνούς προτύπου που αξιολογεί περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και δεικτές διακυβέρνησης (ESG) σε αστικές περιοχές.

Τι εξετάζει η πιστοποίηση που έλαβε η πόλη της Βραζιλίας

Παρόλο που ο τίτλος αναφέρεται στην ιδέα της «ποιότητας ζωής», η πιστοποίηση δεν λειτουργεί ως μεμονωμένη κατάταξη της ευημερίας ούτε συγκρίνει πόλεις με βάση την υποκειμενική αντίληψη των κατοίκων. Αντίθετα, αξιολογεί 133 επαληθεύσιμους δείκτες ESG, οργανωμένους σε τρεις άξονες: περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση. Στον περιβαλλοντικό τομέα εξετάζονται εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αστική αναδάσωση, διαχείριση αποβλήτων και προστασία φυσικών πόρων. Ο κοινωνικός άξονας περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως πρόσβαση στην υγεία, εκπαίδευση, ασφάλεια και κοινωνική ένταξη, ενώ ο άξονας διακυβέρνησης αξιολογεί τη διαφάνεια της διοίκησης, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.



Η χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτεί μετρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία και επίσημο έλεγχο από τον αρμόδιο φορέα.

Η Σάο Χοσέ ντος Κάμπος είχε ήδη αποκτήσει πιστοποιήσεις που συνδέονται με τα πρότυπα ABNT NBR ISO 37120, 37122 και 37123, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αστικής απόδοσης σε συμπληρωματικούς τομείς. Η αναγνώριση του 2025 αποτέλεσε συνέπεια μιας συνεχούς πολιτικής παρακολούθησης και διαχείρισης, και όχι μεμονωμένο γεγονός. Το πιστοποιητικό ισχύει έως τις 4 Νοεμβρίου 2026.

Στις δράσεις που ανέφερε ο δήμος συγκαταλέγονται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία, παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση του αστικού πρασίνου με διεθνή πιστοποίηση, και άλλες δράσεις.

Η αναγνώριση της Σάο Χοσέ ντος Κάμπος μετατοπίζει μέρος της διεθνούς συζήτησης για την αστική αριστεία έξω από τον συνήθη ευρωπαϊκό ή βορειοαμερικανικό άξονα. Κατακτώντας το υψηλότερο επίπεδο ενός προτύπου που αξιολογεί ταυτόχρονα διακυβέρνηση, βιωσιμότητα και ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών, η βραζιλιανή πόλη καταλαμβάνει θέση αναφοράς σε έναν τομέα που αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη βαρύτητα στη διεθνή ατζέντα.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς η ίδια η σελίδα της ABNT δείχνει ότι και άλλες βραζιλιάνικες πόλεις ενισχύουν την παρουσία τους σε αυτό το σύστημα πιστοποιήσεων, όπως η Pindamonhangaba, το Σαλβαδόρ, το Σάο Πάολο και το Ρεσίφε σε συναφή πρότυπα.