Πρώτη επίσκεψη στις ΗΠΑ για τον Σύρο ΥΠΕΞ για την άρση των κυρώσεων κατά της χώρας του - iefimerida.gr

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Ουάσινγκτον.

Ο Άσαντ αλ-Σαϊμπάνι αναμένεται να συζητήσει την άρση των κυρώσεων κατά της χώρας του, δήλωσε στο AFP πηγή του υπουργείου Εξωτερικών στη Δαμασκό.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Σύρου υπουργού Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. «Ο υπουργός μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει την άρση των κυρώσεων που εξακολουθούν να ισχύουν κατά της Συρίας», ανέφερε η πηγή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ