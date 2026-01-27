 Πρωθυπουργός Ρουμανίας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία» - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Ρουμανίας για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία»

Ίλιε Μπολογιάν
O πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολογιάν / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης προς τις οικογένειες των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ εκφράζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολογιάν.

«Εκ μέρους της Ρουμανικής Κυβέρνησης, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σήμερα στην κομητεία Τίμις.

Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», έγραψε ο Μπολογιάν.

Οι άτυχοι φίλοι του «Δικέφαλου του βορρά» επέβαιναν σε βαν που συγκρούστηκε με νταλίκα σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας στον δρόμο για τη Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Πέμπτη με την ομώνυμη ομάδα.

