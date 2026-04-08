Πρωθυπουργός Πακιστάν: Η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί και στον Λίβανο - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε συμφωνία για άμεση καθολική κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.

«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.